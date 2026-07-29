به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، در بیانیهای اعلام کرد: اعمال محدودیت بر عزاداری امام حسین(ع) در پنجاب قابل قبول نیست و باید تمامی محدودیتهای ناعادلانه بر برگزاری مجالس عزاداری و دستههای سوگواری لغو شود.
وی تأکید کرد: عزادارانی که در بازداشت یا حصر قرار گرفتهاند باید فوراً آزاد شوند. قانون «فهرست چهارم» برای مقابله با عناصر ضد امنیت کشور تدوین شده بود، اما اکنون از آن برای آزار و اذیت عزاداران استفاده میشود. افراد بازداشتشده بر اساس این قانون باید با حفظ عزت و احترام تبرئه شوند.
میثمی همچنین خواستار پایان دادن به دریافت تعهدنامه و وثیقه برای برگزاری مجالس عزاداری، لغو الزام به سپردن ضمانتنامه و توقف تهدید به بازداشت پیشگیرانه شد و از مسئولان خواست روند صدور مجوز برای دستههای عزاداری را از سر بگیرند.
وی در ادامه افزود: در شهرکها و مجتمعهای مسکونی جدید پنجاب، همانند سایر مذاهب، باید امکان ساخت مساجد و امامبارههای شیعیان فراهم شود و برای اماکن مذهبی احداثشده نیز مجوزهای لازم بدون تأخیر صادر گردد.
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان با انتقاد از سیاستهای دولت پنجاب گفت: امروز تقریباً هر اقدام مرتبط با عزاداری امام حسین(ع) در این ایالت جرم تلقی میشود. ما تاکنون سه نامه درباره موانع ایجادشده برای عزاداری به مریم نواز، وزیر پنجاب، ارسال کردهایم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهایم.
وی تصریح کرد: برگزاری مجالس عزاداری موجب آزار هیچکس نمیشود؛ اگر دل کسی به درد میآید، متعلق به کسانی است که در پی جلوگیری از ذکر و یاد خاندان پیامبر(ص) هستند.
میثمی در پایان خاطرنشان کرد: اظهارات وزیر پنجاب درباره صدور مجوز برای راهپیمایی اربعین در اسناد رسمی ثبت شده است، اما در عمل، مسئولان اجرایی همچنان عزاداران را تهدید میکنند. این دوگانگی و تناقض باید هرچه سریعتر پایان یابد.
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