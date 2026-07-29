رئیس پارلمان عراق حمله به مراکز نیروهای امنیتی را محکوم کرد؛ خواستار تحقیق جامع و شفاف شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، حمله به مواضع نیروهای امنیتی این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را تعرضی غیرقابل قبول به حاکمیت، امنیت و ثبات عراق توصیف کرد.
وی در بیانیهای با اشاره به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی، تأکید کرد این حمله تجاوز به نهادهای رسمی عراق است که وظیفه حفظ امنیت و دفاع از کشور را بر عهده دارند.
الحلبوسی با تأکید بر اینکه حاکمیت و تمامیت ارضی عراق «خط قرمز» است، احترام به منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی را مستلزم خودداری از هرگونه اقدام نظامی علیه کشورهای مستقل دانست.
رئیس پارلمان عراق از فرمانده کل نیروهای مسلح خواست تحقیقات جامع و شفافی درباره این حمله انجام داده و تمامی اقدامات دیپلماتیک و حقوقی لازم برای حفظ حقوق و حاکمیت عراق را در دستور کار قرار دهد. وی همچنین بر ضرورت شناسایی و برخورد قانونی با عاملان هرگونه اقدام خصمانهای که از خاک عراق علیه کشورهای همسایه انجام میشود، مطابق با قانون اساسی عراق، تأکید کرد.
الحلبوسی همچنین خواستار دور نگه داشتن عراق از درگیریهای منطقهای و بینالمللی شد و تصریح کرد منافع ملی ایجاب میکند عراق به عرصهای برای ثبات، گفتوگو و همکاری تبدیل شود، نه میدان تسویهحسابهای نظامی.
وی در پایان با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد و خواستار حفظ امنیت، ثبات و وحدت عراق شد.
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