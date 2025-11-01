سید عمار حکیم: عراق از مسیری دشوار و پرتنش عبور کرده است/ اراده الهی بر حفظ عراق بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق با حضور در گردهمایی انتخاباتی در نجف اشرف در سخنانی با بیان اینکه عراق تا کنون بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشته است، تأکید کرد: هدف اصلی از انتخابات پیشرو، حفاظت از دستاوردها و همبستگی برای آیندهای باثبات است.
سید عمار حکیم رییس جریان حکمت ملی عراق و رئیس چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه، با اشاره به پیشینه غنی معنوی نجف اشرف، تأکید کرد: نجف، آرامگاه پیامبران، امامان معصوم(ع) و مراجع عظام است و ما مفتخریم که به این شهر منسوبیم. من در محله العماره و در همان خانهای به دنیا آمدم که متعلق به مرجع عالیقدر، امام سید محسن حکیم بود.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای گذشته عراق، یادآور شد: ما از مسیری دشوار و پر از بحرانهای عظیم عبور کردهایم. بارها پیشبینی سقوط عراق را میکردند، اما اراده الهی بر این بود که این کشور با پشت سر گذاشتن هر بحران، گامی به پیش بردارد و نهضتی جدید آغاز کند.
