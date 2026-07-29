خون شهید «مجید کاظمی» چراغ راه عزت و مقاومت ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پیامی، شهادت امیر سرتیپ‌دوم خلبان شهید «مجید کاظمی» را تسلیت گفت و از وی به عنوان یکی از فرزندان غیور و مدافعان سرافراز ایران اسلامی یاد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در این پیام اظهار کرد: شهادت این خلبان شهید، جلوه‌ای روشن از روح ایثار، مجاهدت و وفاداری به آرمان‌های بلند اسلام و انقلاب را در منظر ملت ایران متجلی ساخت.

وی افزود: شهید کاظمی با شجاعت، ایمان و فداکاری، جان خود را در راه دفاع از عزت، امنیت و اقتدار میهن اسلامی تقدیم کرد و نام خود را در شمار مجاهدان مخلص و قهرمانان جاودانه این سرزمین ثبت کرد.

ولدان با اشاره به هم‌زمانی این شهادت با ایام سوگواری شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، تصریح کرد: خون پاک شهیدان، شجره طیبه انقلاب اسلامی را تنومندتر ساخته و راه عزت، استقلال و مقاومت را روشن‌تر از همیشه پیش روی امت اسلامی قرار داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین تقارن تشییع پیکر مطهر این شهید با ایام اربعین حسینی را یادآور پیوند عمیق فرهنگ ایثار و شهادت با مکتب عاشورا دانست و بیان کرد: این هم‌زمانی معنادار، جلوه‌ای از امتداد راه سرخ کربلا در عصر حاضر و نشانه زنده بودن فرهنگ جهاد، مقاومت و شهادت در متن حیات ملت مؤمن و انقلابی ایران است.

وی در پایان، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهید، شهادت امیر سرتیپ‌دوم خلبان مجید کاظمی را به خانواده، همرزمان وی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تبریک و تسلیت گفت و برای آن شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.