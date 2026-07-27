به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل غفوری، رئیس شورای هیئات مذهبی آستانهاشرفیه، در نشست ستاد اربعین این شهرستان که در دفتر هیئت امنای حرم مطهر شهدای آستانهاشرفیه برگزار شد، با اشاره به پیشینه ارزشمند این شهرستان در برگزاری آیین جاماندگان اربعین حسینی، اظهار کرد: آستانهاشرفیه با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، همواره در زمره پیشگامان برگزاری این مراسم معنوی در سطح استان گیلان قرار داشته و این افتخار حاصل مشارکت گسترده مردم، هیئات مذهبی و خادمان اهلبیت(ع) است.
وی با تأکید بر اینکه اربعین حسینی یک حرکت کاملاً مردمی است، افزود: نقش دستگاههای اجرایی در این رویداد، پشتیبانی، تسهیلگری و ایجاد زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران است و ستاد اربعین شهرستان نیز امسال ارتقای نظم، امنیت، هماهنگی و پشتیبانی از موکبها را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
رئیس شورای هیئات مذهبی آستانهاشرفیه مدیریت هوشمندانه زیرساختها، فضاسازی مناسب، ساماندهی مسیرهای تردد و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را از مهمترین عوامل موفقیت مراسم برشمرد و تصریح کرد: هرچه هماهنگی میان مجموعههای اجرایی و گروههای مردمی بیشتر باشد، خدمات باکیفیتتری به زائران ارائه خواهد شد و شکوه این اجتماع عظیم معنوی بیش از پیش جلوهگر میشود.
غفوری با اشاره به جایگاه تاریخی آستانهاشرفیه در برگزاری مراسم جاماندگان اربعین، اظهار داشت: متأسفانه در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله برخی تغییرات مدیریتی و کمتوجهیهای رسانهای، جایگاه این شهرستان در رسانه ملی کمرنگ شده است؛ در حالی که آستانهاشرفیه با سابقه درخشان خود شایسته آن است که بار دیگر به عنوان یکی از محورهای اصلی این رویداد بزرگ مذهبی معرفی و مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین از آمادگی کامل برای برپایی ۲۰ موکب و ایستگاه صلواتی در مسیر زائران خبر داد و گفت: این موکبها علاوه بر پذیرایی از شرکتکنندگان از طریق طبخ و توزیع ناهار، غذاهای گرم و سرد، نوشیدنی و سایر خدمات رفاهی، برنامههای متنوع فرهنگی، معرفتی و تبیینی را نیز اجرا خواهند کرد تا پیام، فرهنگ و فلسفه قیام حضرت سیدالشهدا(ع) در کنار خدمات رفاهی به زائران منتقل شود.
رئیس شورای هیئات مذهبی آستانهاشرفیه در پایان بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئات مذهبی و گروههای مردمی تأکید کرد و گفت: با همکاری و همدلی همه مجموعهها، آیین جاماندگان اربعین در آستانهاشرفیه همچون سالهای گذشته با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد شد و جلوهای از عشق و ارادت مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش گذاشته میشود.
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