حملات ارتش رژیم صهیونیستی به محله الزیتون و مناطق مختلف ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع پزشکی غزه اعلام کردند در پی حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی، دستکم ۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدهاند. همچنین «عبدالله حسان» که پیشتر در حمله به یک خودروی غیرنظامی در خیابان الجلاء مجروح شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. در حملات دیگر نیز چهار فلسطینی در مرکز شهر غزه، دو نفر در نزدیکی ورودی شهر الزهراء و شش عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و چهار فرزندشان در بمباران منزل مسکونی خود جان باختند.
در جنوب شرقی شهر غزه، عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف تقاطع «دوله» در محله الزیتون همچنان ادامه دارد. منابع محلی از پیشروی تانکها با پشتیبانی آتش توپخانه و پرواز پهپادهای شناسایی خبر دادهاند. همچنین در جریان این حملات، سه شهروند فلسطینی از جمله یک کودک زخمی شدند و صدای انفجارهای ناشی از تخریب ساختمانهای مسکونی در مناطق تحت اشغال به گوش رسید.
در جنوب نوار غزه نیز شناورهای نظامی رژیم صهیونیستی سواحل خانیونس را گلولهباران کردند و چندین ساختمان در مناطق تحت کنترل این رژیم منفجر شد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز اجرای توافق آتشبس تاکنون یکهزار و ۱۶۸ نفر به شهادت رسیده و سههزار و ۷۹۸ نفر زخمی شدهاند. بر اساس این گزارش، شمار شهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۹۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۰۶ نفر رسیده است.
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