به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع درمانی غزه اعلام کردند در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند. در یکی از این حملات، یک خانواده سه‌نفره شامل پدر، مادر و دختر شش‌ساله‌شان در دیرالبلح به شهادت رسیدند. همچنین حمله به یک مرکز اسکان آوارگان در غرب شهر غزه و بمباران مناطقی در خان‌یونس، رفح و دیگر نقاط غزه، تلفات و خسارات بیشتری بر جای گذاشت.

وزارت کشور غزه نیز از شهادت شش نفر از نیروهای پلیس، از جمله رئیس مرکز پلیس اردوگاه جبالیا، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک مرکز پلیس خبر داد. در جنوب غزه نیز چند فلسطینی، از جمله یکی از نیروهای تأمین امنیت کاروان‌های کمک‌رسانی و یک کودک ۹ ساله، بر اثر تیراندازی و حملات ارتش رژیم صهیونیستی جان باختند.

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