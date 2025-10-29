بیش از ۶۰ شهید از جمله ۲۲ کودک در حملات خونین اسرائیل به غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه حملات گسترده ارتش اسرائیل به نوار غزه، منابع پزشکی از شهادت بیش از ۶۰ فلسطینی خبر دادند که ۲۲ تن از آنان کودک بودند.

این حملات که به صورت هم‌زمان توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام شد، مناطق مسکونی، مساجد و اردوگاه‌های آوارگان را هدف قرار داد.

در اردوگاه النصیرات، منزل خانواده ابو دلال هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۱۰ نفر از جمله ۳ کودک شد. همچنین منزل خانواده عقل در همین اردوگاه مورد حمله قرار گرفت و ۳ نفر شهید و چندین نفر زخمی شدند.

در دیر البلح، حمله به اردوگاه آوارگان در شرق بیمارستان الاقصی باعث شهادت ۳ نفر و زخمی شدن تعدادی از آوارگان شد. همچنین حمله به یک خیمه دیگر در همین منطقه باعث زخمی شدن چند نفر دیگر شد.

در اردوگاه البریج، منزل خانواده ابو شرار هدف قرار گرفت که ۵ نفر شهید شدند. همچنین خیمه‌ای در مدرسه ابو همیسه مورد حمله قرار گرفت و چندین نفر زخمی شدند. بیمارستان العوده نیز پذیرای تعدادی از مجروحان این حملات بود.

در شهر غزه، اطراف مسجد الشمعة در محله الزیتون و منزلی نزدیک مدرسه الفلاح هدف قرار گرفتند که منجر به زخمی شدن چند نفر و شهادت ۲ نفر شد. همچنین مسجد الاستجابة، منزلی در محله الصبرة و یک آپارتمان در محله تل الهوا در جنوب شهر نیز مورد حمله قرار گرفتند.

در خان یونس در جنوب نوار غزه، منطقه المواصی شاهد سه حمله متوالی بود که منجر به شهادت ۸ نفر از جمله ۳ کودک شد. بیمارستان ناصر این آمار را تأیید کرده است. همچنین بیمارستان کویت از شهادت ۳ نفر و زخمی شدن چندین نفر در حمله به خیمه‌های آوارگان در غرب خان یونس خبر داد.

