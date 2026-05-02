به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت چین در واکنش به اقدام جدید ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم علیه برخی شرکت‌های انرژی این کشور، با صدور فرمانی رسمی، این تحریم‌ها را «غیرقانونی» خواند و بر لزوم بی‌اعتنایی به آن‌ها تأکید کرد.

آمریکا پنج پالایشگاه چینی را به بهانه مشارکت ادعایی آن‌ها در واردات نفت از ایران هدف تحریم قرار داده است؛ اقدامی که پکن آن را در چارچوب سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و مداخله‌جویانه واشنگتن ارزیابی کرد.

وزارت بازرگانی چین اسامی این پنج شرکت را به این ترتیب اعلام کرد: پالایشگاه هنگلی پتروشیمی (دالیان) و پالایشگاه‌های به اصطلاح «تی‌پات» شامل گروه پتروشیمی جینچنگ شاندونگ، گروه شیمیایی هبئی شینهای، پتروشیمی شوگوانگ لوکینگ و شیمیایی شاندونگ شینگ‌شینگ.

دولت چین در دستورالعملی به شرکت‌ها و بانک‌های داخلی اعلام کرده است که این تحریم‌ها را به رسمیت نشناسند و از هرگونه همکاری در اجرای آن‌ها خودداری کنند.

...........

پایان پیام