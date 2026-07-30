به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی مهرپویان، طلبه و زائر اربعین از استان خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار موکب حرم مطهر، با اشاره به اینکه بارها توفیق حضور در زیارت اربعین را داشته است، اظهار کرد: تعداد دقیق سفرهای اربعینی خود را به خاطر ندارم، اما گمان می‌کنم این دوازدهمین یا سیزدهمین بار است که در پیاده‌روی اربعین و زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شرکت می‌کنم.

وی با بیان اینکه حضور در طریق‌الحسین(ع) قابل توصیف نیست، افزود: انسان به صورت فطری به دنبال زیبایی و لذت است و به اعتقاد من، اوج همه لذت‌های دنیا در این مسیر نورانی و در سایه محبت سیدالشهدا(ع) قابل تجربه است.

این زائر اربعین در ادامه با تمجید از خدمات موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ گفت: این موکب یکی از مکان‌هایی است که امنیت، آرامش و آسایش زائران در آن به بهترین شکل فراهم شده و امکانات مورد نیاز زائران به صورت کامل در دسترس است.

مهرپویان خاطرنشان کرد: امکاناتی همچون محل استراحت، تغذیه، خدمات بهداشتی، حمام و شست‌وشوی لباس زائران در این موکب فراهم شده و خادمان با اخلاص و روحیه‌ای مثال‌زدنی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی با بیان اینکه چندین سال است از خدمات این موکب استفاده می‌کند، تصریح کرد: تاکنون هیچ نقصی در روند خدمت‌رسانی این مجموعه مشاهده نکرده‌ام و از همه خادمان آن صمیمانه قدردانی می‌کنم.

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