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فرمانده ارتش لبنان: حفظ ثبات داخلی و آمادگی رزمی در صدر اولویت‌های ارتش قرار دارد

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
کد مطلب: 1846905
فرمانده ارتش لبنان: حفظ ثبات داخلی و آمادگی رزمی در صدر اولویت‌های ارتش قرار دارد

فرمانده ارتش لبنان در بازدید از چند یگان نظامی در منطقه بقاع، با تأکید بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور، اعلام کرد که صیانت از ثبات داخلی و حفظ آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تحول احتمالی، مهم‌ترین اولویت فرماندهی ارتش است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان با حضور در مقر تیپ ششم و نهم پیاده و همچنین هنگ دوم مرزبانی زمینی در منطقه بعلبک و رأس بعلبک، از نزدیک در جریان مأموریت‌های عملیاتی این یگان‌ها قرار گرفت و با فرماندهان و نیروهای نظامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی همچنین به مناسبت روز ارتش لبنان، از تلاش‌ها و عملکرد حرفه‌ای نیروهای مسلح قدردانی کرد و آن را موجب جلب اعتماد مردم لبنان دانست.

هیکل در سخنانی خطاب به نظامیان، از تعهد، ایمان و روحیه مسئولیت‌پذیری آنان تمجید کرد و گفت که مردم لبنان شایسته بیشترین میزان فداکاری و خدمت هستند.

وی از نیروهای ارتش خواست با حفظ روحیه ایثار، برای انجام مأموریت‌های خود تلاش بیشتری به خرج دهند.

فرمانده ارتش لبنان با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی و سیاسی حاکم بر کشور، تأکید کرد که اولویت اصلی فرماندهی ارتش، حفظ ثبات و امنیت داخلی و نیز ارتقای آمادگی و هوشیاری نیروها برای مقابله با هرگونه تحول یا تهدید احتمالی است.

وی در پایان با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای ارتش لبنان، از رشادت و فداکاری آنان در انجام وظیفه تجلیل کرد و یاد و خاطره نیروهایی را که در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کرده‌اند، گرامی داشت.

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