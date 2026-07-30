به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان با حضور در مقر تیپ ششم و نهم پیاده و همچنین هنگ دوم مرزبانی زمینی در منطقه بعلبک و رأس بعلبک، از نزدیک در جریان مأموریتهای عملیاتی این یگانها قرار گرفت و با فرماندهان و نیروهای نظامی دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین به مناسبت روز ارتش لبنان، از تلاشها و عملکرد حرفهای نیروهای مسلح قدردانی کرد و آن را موجب جلب اعتماد مردم لبنان دانست.
هیکل در سخنانی خطاب به نظامیان، از تعهد، ایمان و روحیه مسئولیتپذیری آنان تمجید کرد و گفت که مردم لبنان شایسته بیشترین میزان فداکاری و خدمت هستند.
وی از نیروهای ارتش خواست با حفظ روحیه ایثار، برای انجام مأموریتهای خود تلاش بیشتری به خرج دهند.
فرمانده ارتش لبنان با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی و سیاسی حاکم بر کشور، تأکید کرد که اولویت اصلی فرماندهی ارتش، حفظ ثبات و امنیت داخلی و نیز ارتقای آمادگی و هوشیاری نیروها برای مقابله با هرگونه تحول یا تهدید احتمالی است.
وی در پایان با ابراز همدردی با خانوادههای شهدای ارتش لبنان، از رشادت و فداکاری آنان در انجام وظیفه تجلیل کرد و یاد و خاطره نیروهایی را که در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردهاند، گرامی داشت.
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