به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری حولا با صدور بیانیهای به گزارش منتشرشده درباره کشف حدود چهار هزار کیلوگرم نیترات آمونیوم در ساختمانی متروکه در نزدیکی این شهر واکنش نشان داد.
این محموله که بنا بر اعلام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)، دارای نوشتههای عبری بوده است، در روزهای اخیر به موضوعی مورد توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
در این بیانیه، شهرداری حولا این اقدام را بهشدت محکوم کرد و آن را عملی مجرمانه و نشانهای نگرانکننده از تهدیدهای امنیتی علیه لبنان توصیف کرد.
این نهاد محلی تأکید کرد که چنین رخدادی را نمیتوان نادیده گرفت یا از اهمیت آن کاست و خواستار بررسی دقیق ابعاد این پرونده شد.
شهرداری حولا همچنین اعلام کرد کشف این حجم از مواد منفجره، تهدیدی مستقیم برای امنیت و جان ساکنان منطقه به شمار میرود و ضرورت انجام تحقیقات فوری و شفاف برای روشن شدن چگونگی ورود و نگهداری این محموله را دوچندان میکند.
در پایان این بیانیه، شهرداری حولا رژیم صهیونیستی را مسئول مستقیم هرگونه انتقال یا استفاده از مواد منفجره و خطرناک در خاک لبنان دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند پیامدهای فاجعهباری برای غیرنظامیان و امنیت این کشور در پی داشته باشد.
..............
پایان پیام
نظر شما