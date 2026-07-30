سازمان ملل: تشدید خشونت در دارفور بیش از ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد تشدید ناامنی و درگیری‌های محلی در منطقه دارفور واقع در غرب سودان، موج تازه‌ای از آوارگی را رقم زده است.

«فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت بر اساس گزارش شرکای امدادرسان، بیش از ۲۰ هزار نفر به دلیل افزایش خشونت‌ها از محل سکونت خود گریخته‌اند و بخش قابل‌توجهی از آنان در شرایط دشوار به سر می‌برند و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، از همه طرف‌های درگیر خواست دسترسی سریع، ایمن، بدون مانع و پایدار کاروان‌های امدادی به مناطق آسیب‌دیده را فراهم کنند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، زمان دقیق آغاز این موج جدید آوارگی را اعلام نکرد، اما نسبت به تداوم بحران انسانی در دارفور هشدار داد.

سازمان ملل همچنین تأکید کرد که ادامه ناامنی، وضعیت انسانی در غرب سودان را بیش از پیش بحرانی کرده و هزاران خانواده را از دسترسی به خدمات اولیه، سرپناه و مواد غذایی محروم ساخته است؛ موضوعی که نیاز به افزایش کمک‌های بین‌المللی را دوچندان کرده است.

دارفور و همچنین سه ایالت کردفان شمالی، جنوبی و غربی و ایالت نیل آبی، از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش سودان و نیروهای «واکنش سریع» بوده‌اند؛ درگیری‌هایی که تاکنون خسارات گسترده انسانی و موج‌های متوالی آوارگی را در این کشور به دنبال داشته است.

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