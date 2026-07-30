به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا طی هفته گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ موضوعی که به افزایش فعالیت پالایشگاه‌های این کشور برای بهره‌برداری از رشد قیمت سوخت در پی تشدید تنش‌ها با ایران نسبت داده شده است.

بر اساس این گزارش، ذخایر تجاری نفت خام آمریکا ۷.۲ میلیون بشکه و ذخایر راهبردی این کشور نیز ۳.۸ میلیون بشکه کاهش یافته و بخش قابل‌توجهی از این نفت برای تولید بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما مصرف شده است.

این گزارش با استناد به آمارهای دولتی آمریکا افزود که پالایشگاه‌های این کشور با ۹۷ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و هم‌زمان شرکت‌های انرژی آمریکایی صادرات نفت به بازارهای آسیا و اروپا را افزایش داده‌اند.

با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت خام و بنزین، توان آمریکا برای تأمین نیاز بازارهای جهانی را محدود خواهد کرد.

به نوشته فایننشال تایمز، «مت اسمیت» تحلیلگر بازار انرژی اعلام کرده است که مجموع ذخایر تجاری و راهبردی نفت آمریکا از ماه آوریل تاکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد واشنگتن برای کنترل قیمت جهانی نفت، از ذخایر راهبردی خود استفاده کرده و هم‌زمان صادرات را افزایش داده است، اما روند کنونی برداشت از ذخایر با سرعتی ادامه دارد که قابل دوام نیست. «روری جانستون» دیگر کارشناس بازار نفت نیز سطح کنونی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا را نگران‌کننده توصیف کرده است.

این روزنامه در پایان هشدار داد که ذخایر راهبردی نفت آمریکا با کاهش ۳.۸ میلیون بشکه‌ای به حدود ۳۰۷.۷ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح آن در بیش از چهار دهه گذشته به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند نزدیک شدن این ذخایر به حداقل سطح عملیاتی، خطر آسیب به زیرساخت‌های انتقال نفت و کاهش توان آمریکا در مقابله با شوک‌های احتمالی عرضه را افزایش می‌دهد؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آینده زمینه‌ساز جهش قابل‌توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی شود.

..............

پایان پیام