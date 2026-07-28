فرماندهان حشد شعبی عراق روند اجرای طرح امنیتی اربعین را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده عملیات نینوا در حشد شعبی، «خضیر المطروحی»، و فرمانده عملیات فرات میانی، سرتیپ «علی الحمدانی»، در دفتر هیئت حشد شعبی در استان دیوانیه نشستی امنیتی با حضور شماری از فرماندهان این نیرو برگزار کردند تا روند اجرای طرح امنیتی ویژه اربعین حسینی را مورد ارزیابی قرار دهند.

در این نشست، آخرین وضعیت امنیتی، مراحل اجرای طرح و میزان آمادگی یگان‌های مختلف حشد شعبی بررسی شد. همچنین راهکارهای تقویت هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی، متناسب با نیازهای مراسم میلیونی اربعین، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر ضرورت تداوم تلاش‌های میدانی، افزایش هماهنگی میان تمامی یگان‌ها و آمادگی کامل برای اجرای مأموریت‌های محوله تأکید کردند تا امنیت زائران در طول مسیرهای منتهی به عتبات عالیات به بهترین شکل تأمین شود.

فرماندهان حشد شعبی همچنین بر لزوم حفظ روانی تردد زائران، اجرای دقیق برنامه‌های امنیتی و خدماتی و همکاری مستمر با دیگر نهادهای مسئول تأکید کردند و موفقیت طرح اربعین را در گرو هماهنگی و آمادگی همه دستگاه‌های دخیل در خدمت‌رسانی به زائران دانستند.

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