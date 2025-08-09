شیعیان افغانستان، جاماندگان همیشه زیارت اربعین / صدور ویزای عراق برای زائران افغان هنوز آغاز نشده است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌یت(ع) ـ ابنا ـ تنها ۵ روز مانده به اربعین، عاشقان افغانستانی زیارت امام حسین(ع) در اربعین حسینی، هزاران کیلومتر دورتر از کربلا، هنوز منتظر صدور ویزای عراق هستند.

شیعیان افغانستان که از روزها قبل برای زیارت اربعین آمادگی گرفته بودند، تا صبح امروز (شنبه ۱۸ مرداد برابر با ۱۵ صفر) موفق به اخذ ویزای کشور عراق نشدند.

کنسولگری عراق در کابل اعلام کرده که قرار است از روز یکشنبه (۱۹ مرداد) روند صدور ویزا را برای متقاضیان زیارت اربعین صادر کند.

با توجه به این‌که تعداد متقاضیان زیارت اربعین از داخل افغانستان در حدود ۱۵۰ هزار نفر گفته شده است، روند صدور ویزا و انتقال این تعداد زائر، زمان زیادی لازم داد.

این درحالی است که مسیر زمینی کابل تا کربلا حدود ۳ روز به طول می‌انجامد و عملا زائران افغان از درک زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین بی‌نصیب می مانند.

این تأخیر در روند صدور ویزای عراق برای زائران افغان، انتقادات فراوانی را در پی داشته و بسیاری از افراد را از این سفر منصرف کرده است.

گفتنی است، هرساله به دلیل مشکلات مختلف و عدیده برای زائران افغانستانی اربعین، بسیاری از این زائران موفق به حضور در راهپیمایی عظیم اربعین نمی‌شوند و چند روز پس از اربعین وارد کشور عراق می‌شوند.

