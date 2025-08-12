سه روز مانده به اربعین و صدور ویزای ایران و عراق برای زائران افغانستانی همچنان در ابهام

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری آوا درحالیکه جمهوری اسلامی ایران مهلت صدور ویزای زائران افغانستان را تا ۱۸ صفر و مهلت ورود به خاک این کشور را تا ۲۰ صفر تعیین کرده بود، مسئولان شرکتهای زیارتی در کابل میگویند که تا روز دوشنبه، ۱۷ صفر، حتی یک ویزا نیز صادر نشده است.
علیرضا سروش، مسئول شرکت زیارتی و سیاحتی عصر فرهنگ، در گفتوگو با آوا توضیح داد که از میان ۱۱ شرط تعیینشده توسط ایران، تنها شرط پرداخت ۵۰۰ دلار وثیقه برگشت لغو شده، اما مشکل حمل و نقل و تمدید زمان صدور ویزا همچنان بیپاسخ مانده است.
وی افزود که وزارت راه ایران روز گذشته اعلام کرده آمادگی انتقال زائران افغانستانی تا مرز شلمچه و چذابه را ندارد.
به گفته سروش، صدور ویزای عراق نیز با ابهاماتی همراه است؛ از جمله اینکه هنوز مشخص نیست این ویزا رایگان خواهد بود یا مشمول هزینه ۸۰ یورویی میشود.
او یادآور شد که مراحل صدور ویزای عراق دستکم پنج روز زمان میبرد و در کنار آن، انتقال ویزا به سفارت ایران و طی مراحل بعدی، بیش از ده روز وقت میخواهد؛ بنابراین، در صورت عدم تمدید زمان صدور ویزا به مدت حداقل ۲۰ روز دیگر، اعزام زائران ممکن نخواهد بود.
وی با اشاره به سهمیهبندی شدید زائران افغانستانی توسط سفارت ایران در کابل گفت: ابتدا تنها ۴ هزار زائر مجوز دریافت ویزا داشتند و سهمیه هر شرکت ۱۱ نفر بود، اما پس از پیگیریها این رقم به ۲۰ هزار زائر و سهمیه ۴۰ نفر برای هر شرکت افزایش یافت.
با این حال، این تعداد در مقایسه با سالهای گذشته که برخی شرکتها تا هزار زائر اعزام میکردند، بسیار ناچیز است.
سروش هشدار داد که در صورت حلنشدن مشکلات مربوط به ویزای ایران و عراق، تمدید مهلت صدور ویزا و موضوع حمل و نقل، زائران افغانستانی امسال عملاً امکان حضور در مراسم اربعین را نخواهند داشت.
