به گزارش خبرگزار بینالمللی اهلبی(ع) ـ ابنا ـ مردم شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان با استقبال از استخراج معدن زغالسنگ این استان، ابراز امیدواری میکنند که این اقدام حکومت طالبان، تاثیر مثبت روی بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها داشته باشد.
معاونت اقتصادی نخستوزیر طالبان روز سهشنبه (۱۱ شهریور) از آغاز مجدد استخراج معدن زغال سنگ و آسفالت جادههای متصل به این شهرستان استان سرپل افغانستان خبر داد.
شهرستان بلخاب از بزرگترین مناطق شیعهنشین شمال افغانستان شمرده میشود که بیش از 100 هزار نفر را در خود جای داده است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان در مراسمی در استان سرپل گفته است که افغانستان از لحاظ منابع طبیعی، کشور ثروتمندی است و این منابع از ارزش اساسی و استراتژیک برخوردار هستند.
او گفت: حوزه معدنی زغالسنگ بلخاب یکی از منابع مهم و غنی کشور است و روند استخراج آن تاکنون به گونه خوب توسط شرکت انکشاف ملی پیش برده شده است و این شرکت به منظور تسهیل و تسریع روند استخراج، بیش از 200 کیلومتر سرک(جاده) را به گونه استاندارد آماده کرده که معادن زغالسنگ بلخاب را به هم وصل میسازد.
این مقام ارشد طالبان به شهروندان شهرستان بلخاب اطمینان داد که زغالسنگ مورد نیازشان به قیمت مناسب برایشان فراهم و خدمات اجتماعی در بخشهایی چون جادهسازی، ساخت بیمارستانها و سایر عرصهها گسترش خواهد یافت.
برخی از جوانان شهرستان بلخاب از این اقدام حکومت طالبان استقبال کردند و از مقامهای این حکومت خواستند که به وعدههایشان عمل کنند.
عظیم مظفری، یکی از جوانان بلخاب و دانشجوی دانشگاه استان بلخ افزوده است: امیدوار هستیم که ملا برادر در سفر خود به بلخاب جادهها را بازسازی کند.
او در حساب فیسبوک خود نگاشته است: بلخاب یکی از شهرستانهای استراتژیک محسوب میشود که اگر در قسمت پختهکاری(آسفالت) سرکهایش تلاش صورت گیرد، فواید زیادی را به ساکنان این محل در پی خواهد داشت.
عظیم مظفری در ادامه بیان داشت که خانوادههای شهرستان بلخاب با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و اکنون زمان آن فرا رسیده که سود حاصل از معدن زغال این شهرستان به بهبود وضعیت اقتصادی مردم هزینه شود.
به گفته این باشنده بلخاب، راههای مواصلاتی نقش مهم و ارزنده در قسمت پیشرفت و توسعه هر منطقه دارد.
شایان ذکر است، بر اساس آمارهای منتشرشده، در حال حاضر حدود دو هزار نفر در معدن زغالسنگ بلخاب مشغول به کار هستند و سالانه حدود 500 هزار تُن زغالسنگ از این معدن استخراج میشود.
