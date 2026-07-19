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ایران از موشک‌های بسیار پرسرعت و مانورپذیر استفاده می‌کند/ ایران خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا وفق داده است

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸
کد مطلب: 1842181
ایران از موشک‌های بسیار پرسرعت و مانورپذیر استفاده می‌کند/ ایران خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا وفق داده است

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ایران با استفاده از موشک‌های بسیار پرسرعت و مانورپذیر، خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا وفق داده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که به گفته مقامات آمریکایی، ده‌ها نظامی این کشور در جریان حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن زخمی شده‌اند و دو نظامی نیز کشته شده‌اند. تصاویر ماهواره‌ای نیز تخریب آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌ها در پایگاه موفق السلطی را تأیید کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی، از سازگاری توانمندی‌های نظامی ایران با سامانه‌های دفاعی ایالات متحده خبر داد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دیروز اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در حمله یک روز قبل ایران به اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است. این نخستین تلفات اعلامی ارتش آمریکا از زمان ازسرگیری درگیری‌ها با ایران به شمار می‌رود.

مقامات آمریکایی به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که ده‌ها نظامی آمریکایی طی روزهای اخیر در اردن زخمی شده‌اند.

علاوه بر تلفات انسانی، تصاویر ماهواره‌ای تأیید کرده که در پی حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن، آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌ها هم منهدم شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی موفق السلطی کشته شدند؛ همان پایگاهی که سامانه دفاع موشکی تاد آمریکا در ماه مارس در آنجا هدف حمله ایران قرار گرفت.

مقامات آمریکایی مطلع به وال‌استریت ژورنال گفتند که ایران خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا سازگار کرده و از موشک‌های بسیار پرسرعت استفاده می‌کند که هنگام نزدیک شدن به زمین قابلیت مانور دارند.

طبق این گزارش، توانایی ایران در هدف قرار دادن اهداف حساس، نگرانی‌هایی را در بین مقامات آمریکایی ایجاد کرده است.

به گزارش رسانه صهیونیستی وای نت، هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌ها در آمریکا حاکی از آن است که پنتاگون در حال بررسی درس‌های جنگ جاری با ایران است.

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