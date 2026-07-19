به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی، از سازگاری توانمندی‌های نظامی ایران با سامانه‌های دفاعی ایالات متحده خبر داد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دیروز اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در حمله یک روز قبل ایران به اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است. این نخستین تلفات اعلامی ارتش آمریکا از زمان ازسرگیری درگیری‌ها با ایران به شمار می‌رود.

مقامات آمریکایی به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که ده‌ها نظامی آمریکایی طی روزهای اخیر در اردن زخمی شده‌اند.

علاوه بر تلفات انسانی، تصاویر ماهواره‌ای تأیید کرده که در پی حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن، آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌ها هم منهدم شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی موفق السلطی کشته شدند؛ همان پایگاهی که سامانه دفاع موشکی تاد آمریکا در ماه مارس در آنجا هدف حمله ایران قرار گرفت.

مقامات آمریکایی مطلع به وال‌استریت ژورنال گفتند که ایران خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا سازگار کرده و از موشک‌های بسیار پرسرعت استفاده می‌کند که هنگام نزدیک شدن به زمین قابلیت مانور دارند.

طبق این گزارش، توانایی ایران در هدف قرار دادن اهداف حساس، نگرانی‌هایی را در بین مقامات آمریکایی ایجاد کرده است.

به گزارش رسانه صهیونیستی وای نت، هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌ها در آمریکا حاکی از آن است که پنتاگون در حال بررسی درس‌های جنگ جاری با ایران است.

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