به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در هفدهمین مرحله عملیات صاعقه، انبار مهمات و سولههای تجهیزات و نفرات ارتش تروریستی آمریکا در کویت، برای بار دوم هدف قرار گرفت.
در پی نقض معاهدات بینالمللی و جنایتهای دشمن مستکبر در مناطق غیرنظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی و مرحله هفدهم عملیات صاعقه، از بامداد امروز، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و سولههای تجهیزات و نفرات این ارتش کودککش در پایگاه علیالسالم کویت را مجددا هدف حملات پهپادی قرار داد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ جنگ ما دفاع ازهویت اصیل و تاریخ چند هزارساله ایران و مردمانی است که در پرتو تعالیم اسلامی نه ظلم میکنند و نه ظلم میپذیرند، براین اساس، رزمندگان ارتش، با اعتقاد عمیق به این آموزه الهی برای دفاع از مردم شریف در مصاف با دشمنان ایران و بشریت محکم و استوار ایستاده اند.
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