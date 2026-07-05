استقرار ۳۰ هزار نیروی حشدالشعبی برای تأمین امنیت مراسم تشییع رهبر شهید در نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی حشدالشعبی عراق در منطقه فرات میانی اعلام کرد: در هماهنگی با فرماندهی عملیات مشترک نیروهای مسلح عراق، سی هزار نیروی حشدالشعبی از صبح امروز یکشنبه در شهرهای نجف، کربلا و مناطق پیرامونی این دو شهر مستقر شده‌اند و تا پایان مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید امت، مسئولیت تأمین امنیت مراسم و حفاظت از سوگواران را بر عهده خواهند داشت.

همزمان، در نجف اشرف یکصد موکب عراقی و بیست‌وپنج موکب ایرانی آمادگی خود را برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از سوگواران اعلام کرده‌اند. همچنین استانداری نجف، بیست‌وپنج ساختمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش را در اختیار موکب‌داران ایرانی قرار داده است تا به‌عنوان محل اسکان و استراحت هیئت‌های اعزامی از ایران مورد استفاده قرار گیرد.

در همین راستا، ۱۰ استان عراق از جمله بغداد، روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرده‌اند تا شهروندان بتوانند در مراسم تشییع و وداع با شهید امت در نجف و کربلا حضور یابند.

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