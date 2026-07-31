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اهدای پرچم متبرک مسجد جمکران به تولیت آستان مقدس کاظمین

۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
کد مطلب: 1847094
اهدای پرچم متبرک مسجد جمکران به تولیت آستان مقدس کاظمین

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با دکتر حیدر عبدالأمیر مهدی تولیت آستان مقدس کاظمین دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با حضور در کشور عراق با دکتر حیدر عبدالأمیر مهدی تولیت آستان مقدس کاظمین دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، پرچم متبرک مسجد مقدس جمکران به تولیت آستان مقدس کاظمین اهدا شد و از اهتمام آن آستان در شرکت آیین تشییع و بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی شهیدسید علی خامنه‌ای در نجف و کربلا قدردانی به عمل آمد.

همچنین از تولیت آستان مقدس کاظمین برای حضور درآستان مقدس مسجد جمکران دعوت رسمی به عمل آمد و دو طرف بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و دینی بین‌ این دو مکان مقدس تأکید کردند.

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