اهدای پرچم متبرک مسجد جمکران به تولیت آستان مقدس کاظمین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با حضور در کشور عراق با دکتر حیدر عبدالأمیر مهدی تولیت آستان مقدس کاظمین دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، پرچم متبرک مسجد مقدس جمکران به تولیت آستان مقدس کاظمین اهدا شد و از اهتمام آن آستان در شرکت آیین تشییع و بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی شهیدسید علی خامنهای در نجف و کربلا قدردانی به عمل آمد.
همچنین از تولیت آستان مقدس کاظمین برای حضور درآستان مقدس مسجد جمکران دعوت رسمی به عمل آمد و دو طرف بر توسعه همکاریهای فرهنگی و دینی بین این دو مکان مقدس تأکید کردند.
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