خدمت به زائران حسینی نیازمند اخلاص، صبر و گذشت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران امروز در آیین بدرقه خادمان مواکب این آستان مقدس در کشور عراق، اظهار کرد: سفر به کربلا گاهی با نیت زیارت و بهره‌مندی معنوی انجام می‌شود و گاهی انسان با هدف خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) قدم در این مسیر می‌گذارد که این خدمت، آمادگی و آداب خاص خود را می‌طلبد.

وی افزود: خادم زائر باید بداند همه کسانی که در این مسیر همراه او هستند، زائر امام حسین(ع) هستند و نباید تفاوتی میان دوست و غیر دوست قائل شود؛ بلکه با اخلاص به همه خدمت کند.

تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به اهمیت اخلاص در خدمت‌رسانی ابراز کرد: از نشانه‌های اخلاص این است که انسان برای رضای خدا کار کند، نه برای دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن.

وی با تأکید بر ضرورت صبر و خوش‌رفتاری در مسیر اربعین خاطرنشان کرد: خادمان باید سختی‌های راه، گرما و کمبود امکانات را تحمل کنند و با همراهان خود با چهره‌ای گشاده و محبت‌آمیز برخورد داشته باشند.

اجاق‌نژاد ادامه داد: انسان در این سفر باید از خودخواهی عبور کند و با ایثار و گذشت، توشه‌ای برای آخرت خود فراهم آورد.

وی در پایان با توصیه به حفظ نماز اول وقت و توجه معنوی در این سفر خاطرنشان کرد: امیدواریم خادمان زائران حسینی با نورانیت بیشتر بازگردند و با دعا برای امام زمان(عج)، شهدا، خدمتگزاران کشور و همه گرفتاران، این سفر را به فرصتی برای خودسازی تبدیل کنند.

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