انتقام راهبردی یعنی بازگرداندن عالم به ریل الهی / خونخواهی رهبر شهید وظیفه همه مسلمانان است

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: حجتالاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی، درگفتگو با خبرنگار ابنا در فارس، با اشاره به گذشت بیش از چهار ماه از شهادت رهبر انقلاب گفت: با وجود این مدت، هنوز باور فقدان ایشان برای بسیاری دشوار است؛ زیرا راه، یاد و گفتمان ایشان همچنان در جامعه زنده است و همین امر، منشأ خروش و بعثتی شده که جهان را به تعجب واداشته است.
سرپرست اجتماعی–سیاسی حوزههای علمیه کشور با تسلیت مجدد شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: اگرچه بیش از چهار ماه از شهادت ایشان گذشته، اما هنوز بسیاری از مردم باور نکردهاند که رهبر در میان ما نیست؛ زیرا گفتمان، آرمانها و مسیر ایشان زنده است و در جامعه جریان دارد.
وی با اشاره به واکنشهای داخلی و خارجی نسبت به شخصیت رهبر شهید افزود: چه ایرانیها و چه بسیاری از شخصیتهای خارجی، عظمت ایشان را بهتر درک کرده بودند و گاهی حتی شناخت خارجیها از ایشان عمیقتر بود. شخصیت ایشان در جامعیت، حکمت، بصیرت، آیندهنگری و شجاعت بینظیر بود؛ هم در عصر خود و هم در طول تاریخ.
حجتالاسلام والمسلمین استوار میمندی ادامه داد: در طول تاریخ، قلههای علمی بزرگی در فقه، اصول، کلام و فلسفه داشتهایم، اما شخصیتی در تراز امام جامعه که بتواند جامعهپردازی کند، امت اسلامی را راهبری کند، به شیعه عزت ببخشد و استقلال و عظمت ایران را تضمین کند، کمنظیر است. رهبر شهید ما با قدرتمندترین جبهههای اهریمنی دنیا مقابله کرد و ملت را در برابر توطئهها مقاوم ساخت.
وی با اشاره به استمرار مسیر امام خمینی(ره) گفت: ده سال نخست انقلاب با رهبری امام خمینی(ره) و سیوشش سال پس از آن با صلابت رهبری رهبر شهید ادامه یافت. ایشان به معنای واقعی فرزند خلف امام بودند و مسیر انقلاب را با قوت پیش بردند.
علت تشییع پیکر در قم
معاون اجتماعی–سیاسی حوزههای علمیه کشور در پاسخ به پرسشی درباره علت تشییع پیکر رهبر شهید در قم توضیح داد: تشییع در مشهد بر اساس وصیت ایشان و دفن در کنار مضجع شریف امام رضا(ع) انجام شد. تهران نیز بهعنوان محل زندگی و مرکز فعالیت ایشان طبیعی بود که میزبان مراسم باشد. اما تشییع در قم معنای ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه «قم مادر انقلاب است»، افزود: رهبر شهید بارها تأکید میکردند که حوزه علمیه قم باید پشتوانه انقلاب باشد. آرمانهای انقلاب اسلامی بر اساس ایدئولوژی برگرفته از قرآن و عترت و در چارچوب فقاهت شکل گرفت و این ایدئولوژی در قم به بلوغ رسید.
نقش حوزه علمیه قم در شکلگیری ایدئولوژی انقلاب
سرپرست اجتماعی–سیاسی حوزههای علمیه کشور با اشاره به نظریه ولایت فقیه گفت: این نظریه در طول تاریخ تشیع مطرح بوده اما شرایط تحقق عینی آن فراهم نمیشد. امام خمینی(ره) این نظریه را توسعه دادند و پردازش کردند و در مرحله عمل آن را محقق ساختند. چارچوب حرکت جمهوری اسلامی پس از انقلاب، فقاهت است و مشروعیت تصمیمات کشور در نهایت به ولی فقیه ختم میشود.
وی افزود: فقها در قم، احکام و چارچوبهای حکمرانی اسلامی را استخراج و استنباط کردهاند. از همین رو قم خاستگاه اصلی آرمانهای انقلاب اسلامی است و تشییع پیکر رهبر شهید در این شهر، یادآور پیوستگی مادر انقلاب با فرزند آن است.
جایگاه قم در روایات
حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی با اشاره به روایات مربوط به قم گفت: در روایات متعددی درباره آخرالزمان آمده است که دین از قم به سراسر عالم منتشر میشود و این شهر مولد و مروج فرهنگ شیعی در جهان است؛ تا جایی که حتی دختران در حجله نیز حکم خدا را دریافت میکنند.
وی با اشاره به جایگاه تمدنی قم در اندیشه اسلامی و روایات آخرالزمانی گفت: قم نهتنها خاستگاه فکری انقلاب اسلامی است، بلکه در روایات نیز بهعنوان مرکز انتشار دین در آخرالزمان معرفی شده است. حتی کسانی که دسترسی محدودی به اخبار دارند، خبرهای قم به آنها میرسد و پیام محمد آلمحمد(ص) به گوششان میرسد. این یعنی قم یک جایگاه تمدنی دارد و طبیعی است که رهبر انقلاب اسلامی در این پایتخت تمدنی تشییع شود؛ این تشییع یک حرکت نمادین است.
سرپرست اجتماعی–سیاسی حوزههای علمیه کشور با اشاره به علاقه شخصی رهبر شهید به قم افزود: ایشان بارها و بارها به قم مشرف میشدند؛ بسیاری از این سفرها حتی رسانهای نمیشد. زیارت حضرت معصومه(س) و حضور در مسجد جمکران از برنامههای ثابت ایشان بود. علاقه به قم از دوران جوانی در وجود ایشان شکل گرفته بود؛ زمانی که در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل از مشهد به قم هجرت کردند تا به امور پدرشان که دچار ضعف بینایی شده بود رسیدگی کنند. ایشان خودشان میفرمودند که دنیا و آخرتشان را در قم میدیدند.
وی ادامه داد: در همان دوران، یکی از اهل دل به ایشان گفت که اگر برای خدمت به پدر به مشهد بازگردید، خدا دنیا و آخرتتان را در مشهد قرار میدهد؛ و همینطور هم شد. اما علاقه قلبی ایشان به قم همواره باقی ماند و این پیوند معنوی، یکی از عوامل تشییع پیکر ایشان در قم بود.
قم؛ مرکز نوآوری تمدنی
حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی با اشاره به پیام «حوزه پیشرو سلامت» رهبر شهید گفت: مخاطب اصلی این پیام حوزه علمیه قم بود. ایشان تأکید داشتند که فقه باید امتداد اجتماعی پیدا کند، فلسفه باید امتداد اجتماعی پیدا کند و قم باید مرکز نوآوریهای تمدنی باشد. در کارکرد پنجم پیام، تصریح کردند که قم باید قله سلامت و شتابدهنده حرکت تمدنی کشور باشد. این نگاه تمدنی، از حوزه برمیآید و شاید از غیر حوزه چنین انتظاری نباشد.
وی افزود: نگاه عمیق به اصول اساسی اسلام، که چراغ راه را روشن میکند، در حوزههای علمیه شکل میگیرد. البته دانشگاه نیز در خدمت این آرمانهاست و وحدت حوزه و دانشگاه برای تحقق تمدن نوین اسلامی ضروری است. دانشگاه باید از محورهای معرفتشناسی استخراجشده در حوزه استفاده کند و حوزه نیز برای تبدیل این معارف به زبان روز و علم کاربردی، از ظرفیت دانشگاه بهره ببرد.
تشییع در قم؛ تجلی ثبات قدم ملت ایران
سرپرست اجتماعی–سیاسی حوزههای علمیه کشور با تأکید بر اینکه تشییع رهبر معظم انقلاب در قم، تجلی ثبات قدم ملت ایران در مسیر تمدنی انقلاب اسلامی است، گفت: اهل قم، پیروان مکتب اهلبیت(ع) هستند و بناست این مسیر تمدنی را در سراسر عالم تحقق ببخشند. همانطور که تشییع پیکر ایشان در نجف و کربلا نیز نشاندهنده نگاه فرامرزی و تمدنی انقلاب اسلامی است.
وی افزود: رهبر عزیز ما فقط رهبر ملت ایران نبودند؛ رهبر امت اسلامی بودند. حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع، که انشاءالله شاهد آن خواهیم بود، گویای این حقیقت است که ایشان امام امت بودند؛ امام همه امت.
تأکید بر «خونخواهی» بهعنوان حقی الهی و مأموریت راهبردی امتداد یافته تا عصر ظهور
حجتالاسلام والمسلمین استوار میمندی با تشریح مبانی قرآنی و روایی «خونخواهی»، آن را حقی الهی و مأموریتی مقدس دانست که از اراده خداوند آغاز میشود و در امتداد آن، امامان معصوم و شیعیان قرار دارند.
وی در توضیح این مبانی گفت: اصل خونخواهی، ریشه در اراده خدا دارد. اگر حوزههای علمیه، عالمان دین و مردم عزیز ما امروز به خونخواهی برخاستهاند، این حرکت در امتداد همان اراده الهی است.
استناد قرآنی به حق خونخواهی
سرپرست سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور با اشاره به آیه شریفه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا» افزود: این آیه، حق خونخواهی را برای اولیای دم تثبیت میکند. خداوند برای ولیِ مظلومِ کشتهشده، سلطه و حق قصاص قرار داده است.
وی ادامه داد: در زیارت عاشورا نیز حداقل دو فراز درباره خونخواهی وجود دارد و این نشان میدهد که خونخواهی، امری مقدس است؛ از جمله خونخواهی امام حسین علیهالسلام که در رکاب امام زمان علیهالسلام از خداوند طلب میکنیم.
خونخواهی امام حسین(ع)؛ از خدا تا امام زمان(عج)
سرپرست حوزههای علمیه با اشاره به روایات گفت: یکی از مشهورترین القاب امام حسین علیهالسلام ثارالله است؛ یعنی خونخواه نخست امام حسین، خداست. خونخواه دوم، امام زمان علیهالسلام است.
وی با اشاره به نقل مرحوم سید بن طاووس و مرحوم کلینی افزود: وقتی امام حسین علیهالسلام عصر عاشورا به شهادت رسید، ملائکه عرش به ضجه افتادند. خداوند سایه امام زمان را بر عرش افکند و فرمود: آرام باشید؛ من با این شخص از قاتلان حسین انتقام میگیرم. این یعنی امام زمان، خونخواه دوم است.
نقش شیعیان در امتداد خونخواهی
سرپرست سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور گفت: در امتداد اراده خدا و ولیّ خدا، همه شیعیان و محبان امام حسین علیهالسلام خونخواهان آن حضرتاند؛ همانگونه که شعار یالثارات الحسین، شعار محوری قیامها و حرکتهای حقطلبانه بوده است.
مختار؛ نمونه خونخواهی شخصی
حجتالاسلام والمسلمین استوار میمندی با اشاره به قیام مختار ثقفی توضیح داد: مختار قاتلان کربلا را قصاص کرد؛ از عبیدالله بن زیاد و عمر سعد تا شمر، سنان، حرمله و حتی کسانی که بر پیکر شهدا اسب دواندند. برخی نقلها میگویند حدود هجده هزار نفر مجازات شدند.
وی افزود: این نوع خونخواهی، خونخواهی شخصی است؛ یعنی قصاص قاتلان. امام سجاد علیهالسلام نیز وقتی سر عبیدالله بن زیاد را دریافت کرد، خدا را شکر گفت و برای مختار دعا کرد.
نوع دوم خونخواهی؛ انتقام راهبردی
حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی تأکید کرد: اما نوع دوم خونخواهی، انتقام راهبردی است؛ یعنی از بین بردن ریشههای اصلی جنایت.
وی با اشاره به تحلیل امام صادق علیهالسلام گفت: ریشه عاشورا، انحرافی بود که پس از رحلت پیامبر رخ داد؛ یعنی خارج کردن مدیریت عالم از دست معصوم. وقتی مدیریت از مسیر معصوم جدا شود، همه دیوارها تا ثریا کج میشود.
وی افزود: انتقام راهبردی امام زمان علیهالسلام یعنی خشکاندن ریشههای حادثه عاشورا؛ یعنی بازگرداندن حکومت به معصوم و اولیای الهی و اصلاح مسیر حرکت بشریت.
مستضعف حقیقی کیست؟
حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی با اشاره به آیه «وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ» گفت: مصداق کامل مستضعفین، معصومیناند. همانگونه که هارون گفت: استضعفونی؛ یعنی مرا به استضعاف کشاندند. اهلبیت پس از رحلت پیامبر به استضعاف کشیده شدند و امروز نیز امام زمان علیهالسلام نخستین مستضعف عالم است که مستکبران حق ایشان را غصب کردهاند.
وی در پایان تأکید کرد: انتقام راهبردی امام زمان، یعنی پایان دادن به این استضعاف تاریخی و بازگرداندن مدیریت عالم به ولیّ خدا.
انتقام راهبردی یعنی بازگرداندن عالم به ریل الهی / خونخواهی رهبر شهید وظیفه همه مسلمانان است
سرپرست سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور با تشریح مفهوم «انتقام راهبردی» پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد که این انتقام در دو سطح «شخصی» و «راهبردی» تعریف میشود و بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید، مقابله با سردمداران جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی وظیفه همه مسلمانان است.
حجتالاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی درباره ماهیت «انتقام راهبردی» پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: انتقام راهبردی یعنی برگرداندن عالم به ریل اصلی خداوند و کنار زدن کسانی که بر ریل باطل اصرار دارند. انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین مکتب شکل گرفت؛ انقلابی که ذاتاً انتقام از نظام سلطه و مستکبران عالم بود و امت اسلامی را در مسیر انتقام نهایی قرار داد.
وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: این انقلاب در دوران غیبت امام زمان(عج) رهبری داشت که پس از ۳۶ سال هدایت امت اسلامی، به دست دشمنان به شهادت رسید. خون این رهبر شهید، همچون خون سیدالشهدا(ع)، دارای دو سطح خونخواهی است؛ خونخواهی شخصی و خونخواهی راهبردی.
سرپرست سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور با اشاره به واکنشهای مراجع تقلید پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: همان روز اول، حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی در پیام خود تأکید کردند که انتقام از سردمداران جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی وظیفه همه مسلمانان است؛ این یک فتواست. آیتالله جوادی آملی نیز تصریح کردند که خون ترامپ باید ریخته شود. آیتالله نوری همدانی نیز فرمودند خونخواهی واجب است و هرکس بتواند باید جنایتکاران را به سزای عملشان برساند.
وی با اشاره به حکمت این احکام افزود: این انتقام شخصی، موجب بازدارندگی است. اگر قاتلان رهبر امت اسلامی مجازات نشوند، جرئت بر قتلهای بعدی افزایش مییابد. همانطور که خداوند میفرماید: لَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الألباب.»
حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی با انتقاد از برخی ملاحظات دیپلماتیک در روزهای نخست پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: گاهی برخی مسئولان در رودربایستی میافتند و از بیان صریح خونخواهی پرهیز میکنند، اما با تذکراتی که داده شد، مواضع اخیر مسئولان دیپلماسی کشور نشان داد که این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
دو سطح انتقام: شخصی و راهبردی
این استاد حوزه با تشریح ابعاد انتقام راهبردی اظهار داشت: انتقام راهبردی یعنی ریشهکن کردن عوامل این جنایت؛ یعنی نابودی رژیم صهیونیستی بهعنوان غده سرطانی منطقه و اخراج آمریکا از منطقه بهعنوان قدرت فرامنطقهای مزاحم نهضتهای آزادیبخش.
وی افزود: اگر آمریکا در منطقه نبود، امکان وقوع جنایت جنگ دوازدهروزه و حمله به میهن عزیز ما فراهم نمیشد. بنابراین انتقام راهبردی رهبر شهید ما دو محور دارد: اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف. البته اینها آرمان نهایی نیستند؛ انقلاب اسلامی در امتداد خونخواهی سیدالشهدا(ع) شکل گرفته و خونخواهی رهبر شهید باید مسیر را برای خونخواهی سیدالشهدا(ع) و زمینهسازی انقلاب جهانی حضرت ولیعصر(عج) هموار کند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مردم امروز شعار یالثاراتالخامنهای را سر میدهند که امتداد همان یالثاراتالحسین است. این شعار هم انتقام شخصی از ترامپ، نتانیاهو و فرماندهان جنایتکار است و هم بیانگر آرمان راهبردی امت اسلامی.
حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی در پایان تأکید کرد: ما هنوز در میانه جنگیم و انتقام تمدنی نیز در پیش است. حتی اگر امروز نتانیاهو و ترامپ به درک واصل شوند، باز هم خونخواهی امت اسلامی ادامه دارد تا این دستگاه فاسد که سیاستهای شیطانی را در عالم پیاده میکند، ریشهکن شود. مردم ما به نقطهای رسیدهاند که توقفی در مسیر انتقام و تحقق آرمانهای الهی وجود ندارد.
تشییع میلیونی رهبر شهید امت اسلامی برکات راهبردی دارد / رفع موانع غیبت، در گرو تحقق خونخواهی
سرپرست سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور با اشاره به حضور چند ده میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را «برکت راهبردی» دانست و تأکید کرد که مطالبه عمومی خونخواهی میتواند مسیر امت اسلامی را روشنتر و زمینه رفع موانع غیبت را فراهم کند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی در ادامه سخنان خود با اشاره به تشییع گسترده رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: این تشییع چند ده میلیونی، برکتی بزرگ برای امت اسلامی است و انشاءالله مسیر آینده را روشنتر خواهد کرد. قاعدتاً این قیمت صعبی که برای رهبر جدید امت اسلامی پیش آمده، با مطالبه خونخواهی و تحقق آن برطرف میشود.
وی با بیان اینکه «ملت» در اینجا شامل مسئولان، مردم و علماست، افزود: اگر ملت همت کنند و زمینه برطرف شدن غیبت رهبر عزیزمان فراهم شود، انشاءالله موانع غیبت حضرت ولیعصر(عج) نیز برطرف خواهد شد. این یک هدف صالح و یک آرمان بزرگ است.
این استاد حوزه با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه رهبران مقاومت گفت: همانطور که سید حسن نصرالله را با چند تُن بمب هدف قرار دادند و محوطهای را تخریب کردند، امروز نیز باید صدای واحد مسئولان، دولتمردان، دستگاه دیپلماسی و مردم درباره خونخواهی رهبر شهید به گوش دنیا برسد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم بازدارندگی ایجاد شود، باید ندای خونخواهی را صریح بیان کنیم. ولکم فی القصاص حیاة؛ یعنی امنیت امت اسلامی در گرو اجرای قصاص و جلوگیری از تکرار جنایت است. حداقل در سطح انتقام شخصی، این بازدارندگی باید محقق شود.
سرپرست سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور با اشاره به دو سطح انتقام گفت: انتقام شخصی، همان مجازات آمران و مباشران شهادت رهبر شهید است؛ اما انتقام راهبردی، رسیدن به اهداف کلان امت اسلامی است. این دو در کنار هم معنا پیدا میکنند.
وی در پایان با اشاره به شرایط پیچیده منطقه افزود: امروز امت اسلامی در میانه یک نبرد تمدنی قرار دارد و خونخواهی رهبر شهید، بخشی از مسیر رسیدن به امنیت پایدار و تحقق آرمانهای الهی است.
گفتگو: حجت کهیاری طیبی
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