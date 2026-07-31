به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیف الخطابی، استاندار کربلای معلی، اظهار داشت برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اربعین امسال بلافاصله پس از پایان مراسم سال گذشته آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی با تدوین طرح‌های جدید و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات نوین، برای ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران آماده شده‌اند.

وی همچنین از هماهنگی مستقیم با دولت عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح برای اجرای این برنامه‌ها خبر داد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شهری گفت در اربعین امسال، پایانه‌های جدید برای ساماندهی و جابه‌جایی زائران، پل‌های هوایی، مسیرهای توسعه‌یافته و پروژه‌های جدید برای رفع گره‌های ترافیکی به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین ظرفیت تأمین آب آشامیدنی و شبکه فاضلاب شهر افزایش یافته و ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اتوبوس‌های مدرن و مجهز تقویت شده است.

استاندار کربلا همچنین از اجرای طرح جامع خدمات درمانی با مشارکت مراکز درمانی، بیمارستان‌های وابسته به عتبات مقدس، بیمارستان‌های صحرایی و یگان‌های پزشکی نیروهای مسلح عراق خبر داد و افزود: هماهنگی گسترده‌ای با استان‌های مختلف عراق برای مدیریت مسیرهای تردد زائران انجام شده است.

به گفته وی، زائرانی از بیش از ۱۸۰ کشور جهان در مراسم اربعین امسال حضور خواهند داشت و هزاران خادم، موکب‌دار و داوطلب نیز در ارائه خدمات به زائران مشارکت می‌کنند.

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