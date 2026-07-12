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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مسجد جمکران شکوه میزبانی از سوگواران رهبر شهید را به کمال رساند

۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱
کد مطلب: 1839160
مسجد جمکران شکوه میزبانی از سوگواران رهبر شهید را به کمال رساند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور پیامی از تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در میزبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید قدردانی کرد و گفت: آستان مقدس که کانون جوشان معنویت و پایگاه پیشران در توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در جهان اسلام است، در این رویداد تلخ و حماسی، ملجأ و پناهگاه دل‌های داغدار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی خطاب به حضرت آیت‌الله اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و دبیر ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، از تلاش‌ها و خدمات آن آستان مقدس در میزبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه) تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

آیت‌الله اجاق‌نژاد، تولیت معزز آستان مقدس مسجد جمکران و دبیر ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار

سلام علیکم

حماسه عظیم و تاریخی تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، بار دیگر تجلیگاه پیوند ناگسستنی ملت بصیر با آرمان‌های الهی انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با این امام مجاهد شهید و امام راحل حضرت امام خمینی(ره) بود.

در این میان، حضور حماسی اهالی غیور و انقلابی شهر قم در میزبانی پرشور از این رویداد بزرگ، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این دیار مقدس افزود و صحنه‌هایی از وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خط سرخ شهادت را در تاریخ کشور به یادگار گذاشت.

در این عرصه، آستان مقدس مسجد جمکران به‌عنوان نگین درخشان معنویت و میعاد منتظران ظهور، نقشی محوری بر عهده داشت. این آستان مقدس که کانون جوشان معنویت و پایگاه پیشران در توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در جهان اسلام است، در این رویداد تلخ و حماسی، ملجأ و پناهگاه دل‌های داغدار شد و با آغوش باز به استقبال سوگواران آمد و شکوه میزبانی کریمانه را به کمال رساند.

بی‌تردید، آنچه به این میزبانی و نظم کم‌نظیر در فضای این مکان مقدس کمک شایانی کرد، مدیریت جهادی، اهتمام ویژه و تلاش‌های بی‌وقفه حضرت‌عالی و همکاران محترمتان بود. فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای حضور میلیونی ارادتمندان و تکریم شخصیت‌های برجسته، جلوه‌ای از خدمت مخلصانه و دغدغه‌مندی انقلابی مجموعه تحت مدیریت جناب‌عالی بود که شایسته مراتب سپاس و تقدیر است.

بدین‌وسیله، ضمن قدردانی از این مجاهدت‌های مخلصانه، از درگاه خداوند متعال برای شما و تمامی خادمان آن آستان مقدس، توفیق روزافزون، عزت مستدام و دوام خدمتگزاری در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(ع) مسئلت دارم.

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پایان پیام/ ۲۱۸

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