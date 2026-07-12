مسجد جمکران شکوه میزبانی از سوگواران رهبر شهید را به کمال رساند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی خطاب به حضرت آیت‌الله اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و دبیر ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، از تلاش‌ها و خدمات آن آستان مقدس در میزبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه) تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

آیت‌الله اجاق‌نژاد، تولیت معزز آستان مقدس مسجد جمکران و دبیر ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار

سلام علیکم

حماسه عظیم و تاریخی تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، بار دیگر تجلیگاه پیوند ناگسستنی ملت بصیر با آرمان‌های الهی انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با این امام مجاهد شهید و امام راحل حضرت امام خمینی(ره) بود.

در این میان، حضور حماسی اهالی غیور و انقلابی شهر قم در میزبانی پرشور از این رویداد بزرگ، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این دیار مقدس افزود و صحنه‌هایی از وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خط سرخ شهادت را در تاریخ کشور به یادگار گذاشت.

در این عرصه، آستان مقدس مسجد جمکران به‌عنوان نگین درخشان معنویت و میعاد منتظران ظهور، نقشی محوری بر عهده داشت. این آستان مقدس که کانون جوشان معنویت و پایگاه پیشران در توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در جهان اسلام است، در این رویداد تلخ و حماسی، ملجأ و پناهگاه دل‌های داغدار شد و با آغوش باز به استقبال سوگواران آمد و شکوه میزبانی کریمانه را به کمال رساند.

بی‌تردید، آنچه به این میزبانی و نظم کم‌نظیر در فضای این مکان مقدس کمک شایانی کرد، مدیریت جهادی، اهتمام ویژه و تلاش‌های بی‌وقفه حضرت‌عالی و همکاران محترمتان بود. فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای حضور میلیونی ارادتمندان و تکریم شخصیت‌های برجسته، جلوه‌ای از خدمت مخلصانه و دغدغه‌مندی انقلابی مجموعه تحت مدیریت جناب‌عالی بود که شایسته مراتب سپاس و تقدیر است.

بدین‌وسیله، ضمن قدردانی از این مجاهدت‌های مخلصانه، از درگاه خداوند متعال برای شما و تمامی خادمان آن آستان مقدس، توفیق روزافزون، عزت مستدام و دوام خدمتگزاری در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(ع) مسئلت دارم.

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