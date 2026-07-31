نبیه بری: اسرائیل قصدی برای خروج از لبنان ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از روزنامه الاخبار، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با اشاره به دیدار خود با جوزف عون، گفت: دیدار با رئیس جمهوری فقط برای توضیح این مساله انجام شد که همه شواهد حاکی از آن است که (رژیم) اسرائیل تا پیش از انتخابات، تصمیمی برای عقب نشینی از خاک لبنان ندارد.

وی افزود: این توافق مرده متولد شد و کسی دیگر از آن سخن نمی‌گوید و اسرائیل با عدم پایبندی به توافق، آن را دفن کرد.

بری گفت: بنیامین نتانیاهو با خطر جدی سقوط روبرو است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

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