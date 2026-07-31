به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غازی حمد، عضو هیئت مذاکره‌کننده جنبش حماس، با بیان اینکه مذاکرات اخیر در مصر «دشوار و فشرده» بوده است، اظهار داشت هیئت این جنبش تلاش کرده به بهترین چارچوب ممکن دست یابد، اما هرگونه اقدام درباره حصر و ذخیره‌سازی سلاح تنها پس از اجرای تعهدات رژیم صهیونیستی، به‌ویژه خروج از نوار غزه، انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد موضوع سلاح با پرونده‌هایی همچون خروج اشغالگران از غزه و بازسازی این منطقه ارتباط مستقیم دارد و رژیم صهیونیستی هیچ نقشی در روند حصر یا ذخیره‌سازی سلاح نخواهد داشت.

به گفته حمد، این مسئولیت بر عهده کمیته ملی فلسطین خواهد بود. وی همچنین از نقش مصر، قطر و ترکیه در پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق قدردانی کرد.

هم‌زمان، یک منبع ارشد حماس اعلام کرد بر اساس مفاد توافق، کارکنانی که در دوره انتقالی بازنشسته یا از خدمت خارج می‌شوند، تمامی حقوق قانونی خود را دریافت خواهند کرد.

همچنین کمیته اداره غزه مأمور بررسی وضعیت مالی و اداری این منطقه، حفاظت از اموال عمومی و ارزیابی تعهدات مالی با حمایت بین‌المللی شده است؛ روندی که قرار است به‌صورت تدریجی و طی سه سال اجرا شود.

نشست‌های اخیر میان هیئت مذاکره‌کننده حماس و مسئولان مصری با حضور میانجی‌های قطر و ترکیه، در ادامه مذاکراتی برگزار شد که از ماه ژوئن در قاهره آغاز شده بود و هدف آن، بررسی سازوکار اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس و حل مسائل باقی‌مانده میان طرف‌ها عنوان شده است.

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