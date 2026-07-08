جوزف عون: مذاکره با اسرائیل را برای جلوگیری از ورود لبنان به پرتگاه انتخاب کردم!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در اظهاراتی گفت تصمیم به ادامه مذاکرات با رژیم صهیونیستی را با هدف جلوگیری از ورود کشور به شرایط بحرانی اتخاذ کرده است.

وی تصریح کرد: من مسیر مذاکره را انتخاب کردم تا اجازه ندهم کشور به سوی پرتگاه هدایت شود.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین تأکید کرد که دولت این کشور همچنان به تصمیم خود برای ادامه مذاکرات با رژیم صهیونیستی پایبند است و این روند را دنبال خواهد کرد.

در همین راستا، سفارت لبنان در واشنگتن اعلام کرد کاخ سفید به طور رسمی از جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، برای سفر به ایالات متحده و دیدار با دونالد ترامپ در تاریخ ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) دعوت کرده است. بر اساس بیانیه سفارت، این دعوت «بازتاب‌دهنده شراکت پایدار» میان دو کشور است و فرصتی برای گفت‌وگو درباره موضوعات مشترک، از جمله روابط دوجانبه، امنیت منطقه‌ای و ادامه حمایت آمریکا از حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی و نهادهای لبنان فراهم می‌کند.

این سفر پس از آن انجام می‌شود که لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود گفت‌وگوهای جوزف عون و دونالد ترامپ بر اجرای الزامات توافق چارچوب متمرکز باشد؛ از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی لبنان، گسترش حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور و بررسی سازوکارهای اجرایی توافق.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

همزمان، رژیم صهیونیستی از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با لبنان در هفته آینده در شهر رم خبر داده است، اما مقام‌های لبنانی اعلام کردند از چنین نشستی اطلاعی ندارند. یک منبع لبنانی به روزنامه «ناسیونال» گفت: «ما هیچ اطلاعی در این باره نداریم؛ اسرائیلی‌ها چنین ادعایی مطرح کرده‌اند، اما هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به ما نشده است.» این منبع همچنین افزود که مقام‌های ایتالیایی نیز از اعلام این خبر از سوی اسرائیل غافلگیر شده‌اند.

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