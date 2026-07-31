سلانگور مالزی میزبان جشنواره میراث اسلامی ۲۰۲۶ با حضور ۲۳ عالم و اندیشمند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری مالزی (برناما)، استان سلانگور مالزی خود را برای برگزاری جشنواره میراث اسلامی ۲۰۲۶ در ماه سپتامبر آماده می‌کند؛ رویدادی که با حضور ۲۳ عالم و اندیشمند اسلامی از داخل و خارج مالزی برگزار خواهد شد و در راستای تلاش‌های مالزی برای افزایش آگاهی درباره میراث اسلامی و تقویت شاخه‌های مختلف علوم اسلامی در میان مردم برگزار می‌شود.

«امیرالدین شَعری»، وزیر ارشد استان سلانگور، گفت از جمله شخصیت‌های برجسته حاضر در چهارمین دوره این جشنواره، شیخ علی جمعه، مفتی پیشین مصر است. همچنین جمعی از علما و پژوهشگران از مالزی، اندونزی، مراکش و تایلند در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی افزود: برگزاری این جشنواره در ادامه تلاش‌های دولت سلانگور برای ارتقای جایگاه میراث اسلامی به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی انسان‌سازی، نهادینه‌کردن ارزش‌های اخلاقی و تقویت جامعه‌ای مبتنی بر علم و دانش صورت می‌گیرد.

امیرالدین شعری در نشست خبری مربوط به آغاز به کار جشنواره میراث اسلامی سلانگور ۲۰۲۶ اظهار کرد: این جشنواره یک رویداد دینی نیست، بلکه ابتکاری برای احیای سنت‌های اصیل علمی اسلامی است که بر فراگیری مستقیم دانش از علما استوار است و به حفظ میراث علمی اسلام و انتقال آن به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

قرار است این جشنواره از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر در مسجد سلطان صلاح‌الدین عبدالعزیز شاه در شهر شاه عالم برگزار شود. این مسجد میزبان برنامه‌های اصلی جشنواره خواهد بود و شماری دیگر از برنامه‌ها نیز در مکان‌های مختلف اطراف این شهر برگزار می‌شود.

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