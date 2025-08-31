برگزاری روز میراث اسلامی در شهر کلگری کانادا/ از معرفی دین اسلام تا حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فضایی سرشار از تنوع فرهنگی، همبستگی و برادری اسلامی، شهر «کلگری» مهم ترین شهر ایالت «آلبرتا» کانادا میزبان رویداد «روز میراث اسلامی» بود که در پارک «کابویز» در مرکز شهر برگزار شد. این رویداد با فضایی شاد، دوستانه و پرنشاط، روح وحدت اجتماعی را به نمایش گذاشت.

این جشنواره که از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب ادامه داشت، با استقبال گسترده خانواده‌های عرب، مسلمان و سایر فرهنگ‌ها روبه‌رو شد که برای لذت بردن از روزی پر از شادی و فعالیت‌های متنوع رایگان گرد هم آمده بودند.

تقویت ارتباطات و ارتقای آگاهی

جشنواره با سخنرانی خوش‌آمدگویی رئیس مؤسسه «ایکنَ» (ICNA)، برگزارکننده و حامی رویداد، آغاز شد. وی بر اهمیت این رویداد در تقویت ارتباطات فرهنگی میان جوامع اسلامی مختلف و ایجاد پل‌هایی با جامعه محلی از طریق فعالیت‌هایی که سرگرمی و آموزش را در کنار هم قرار می‌دهند، تأکید کرد.

در این مراسم، شماری از وزرا، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایالت آلبرتا کانادا حضور داشتند. همچنین پلیس شهر کلگری نیز در این رویداد مشارکت داشت و «کوری دیلی» معاون رئیس پلیس این شهر، ضمن خوش‌آمدگویی به شرکت‌کنندگان بر اهمیت حفظ تنوع فرهنگی، وحدت و امنیت جامعه تأکید کرد.

شیخ «جمال حمود» مفتی مسلمانان ایالت آلبرتا نیز در سخنرانی خود خطاب به بازدیدکنندگان جشنواره، بر اهمیت معرفی اسلام به جامعه تأکید کرد و با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام گفت: «کسی که شب را سیر بخوابد در حالی که همسایه‌اش گرسنه باشد و او از آن آگاه باشد، به من ایمان نیاورده است.»

وی افزود: جهان امروز به دهکده‌ای جهانی تبدیل شده که همدلی با انسان‌های رنج‌دیده در هر نقطه از آن، وظیفه‌ای انسانی و اسلامی است.

حمود همچنین بر ضرورت تکرار چنین رویدادهایی برای ارتقای آگاهی نسبت به اسلام و میراث آن تأکید کرد و گفت: امروز جشن می‌گیریم، اما غزه و فلسطین را فراموش نمی‌کنیم؛ کسانی که از گرسنگی جان می‌دهند. از افزایش شناسایی بین‌المللی کشور فلسطین خوشحالیم و امیدواریم به‌زودی شاهد آزادی آن باشیم.

سرگرمی و تنوع فرهنگی

جشنواره شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از جمله اجراهای موسیقی، سرودهای کودکانه، مسابقات و جوایز بود. همچنین بخشی ویژه برای کودکان در نظر گرفته شده بود که شامل قلعه‌های بادی، بازی‌های تعاملی و سرگرمی‌های هیجان‌انگیز بود. نمایش اسب‌سواری، تیراندازی و بسکتبال نیز از دیگر برنامه‌های این روز بود.

مؤسسات نماینده کشورهای عربی و اسلامی مختلف نیز در این رویداد شرکت داشتند و با ارائه لباس‌های سنتی، غذاها، مجسمه‌ها و تابلوهایی که میراث فرهنگی کشورشان را به نمایش می‌گذاشت، فضای جشن را غنی‌تر کردند. بخش غذا نیز با غرفه‌ها و کامیون‌های خوراکی، انواع غذاهای عربی و اسلامی را به بازدیدکنندگان ارائه داد.

معرفی محصولات و فعالیت‌های مراکز اسلامی

خبرنگار پایگاه خبری الجزیره نت قطر در جریان جشنواره با «نرمین العشی» و دخترش کارآفرین نوپا با اصالت فلسطینی، گفت‌وگو کرد. آن‌ها در این رویداد محصولاتی دست‌ساز از غزه و لباس‌هایی مخصوص بانوان محجبه ارائه کرده بودند. نرمین گفت: هدف ما از شرکت در جشنواره، معرفی محصولات دخترم و کمک به توسعه کسب‌وکار اوست تا بتواند از طریق آن هزینه‌های دانشگاهی‌اش را تأمین کند.

او افزود: هدف دوم ما حمایت از میراث فلسطینی از طریق فروش محصولات سنتی مانند لباس‌ها، شال‌ها و مجسمه‌هایی است که توسط خانواده‌های فلسطینی مهاجر به مصر پس از تجاوز اسرائیل به غزه تولید شده‌اند. تلاش می‌کنیم این محصولات را در کانادا بفروشیم تا منبع درآمدی برای آن خانواده‌ها فراهم کنیم.

از سوی دیگر، «ابراهیم جاد العون» هماهنگ‌کننده انجمن مسلمانان کانادا (MAC) شعبه کلگری با اصالت لبنانی، از مشارکت در جشنواره ابراز افتخار کرد و گفت: «هدف ما تقویت حضور اسلامی در شهر است. از طریق این مشارکت، مدارس، مراکز اسلامی و مساجد خود را معرفی می‌کنیم که خدمات ورزشی، فرهنگی و دینی متنوعی برای کودکان، جوانان، بزرگسالان و بازنشستگان ارائه می‌دهند.

او در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر توضیح داد که تقاضا برای مدارس اسلامی در شهر کلگری به ویژه برای کودکان رو به افزایش است، زیرا محیط عمومی شهر همیشه برای مسلمانان مناسب نیست. وی افزود: ما تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات آموزشی و تربیتی، محیطی محافظت‌شده برای جامعه مسلمان فراهم کنیم که در آن سنت‌ها، فرهنگ اسلامی و ارتباطات اجتماعی حفظ شود.

در پایان جشنواره، جوایز نمادینی به کودکان شرکت‌کننده اهدا شد و برگزارکنندگان از همه نهادهای مشارکت‌کننده و بازدیدکنندگان از فرهنگ‌های مختلف تشکر کردند. آن‌ها تأکید کردند که روز میراث اسلامی به‌عنوان رویدادی سالانه ادامه خواهد یافت و به تقویت ارتباطات اجتماعی در شهر کلگری کانادا کمک خواهد کرد.

