دیپلماسی فرهنگی؛ محور دیدار رایزن فرهنگی ایران با وزیر گردشگری و فرهنگ کلانتان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با اشاره به اینکه در جریان سفر به ایالت کلانتان فرصت ارزشمندی برای گفتوگو و تبادل نظر با مسئولان فرهنگی و هنری این ایالت فراهم شد؛ گفت: مهمترین بخش رسمی این سفر، دیدار با داتوک قمرالدین بن محد نور، وزیر گردشگری، میراث، هنر و فرهنگ کلانتان بود که در آن بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک در زمینههای میراث فرهنگی، هنری و گردشگری تأکید شد.
وی با بیان اینکه آنچه برای ما اهمیت داشت، شناسایی زمینههای واقعی و عملی برای همکاری مشترک بود، افزود: در این دیدار، موضوعات متنوعی همچون ظرفیتهای گردشگری فرهنگی، تبادل هنرمندان و اجرای پروژههای مشترک در حوزه صنایعدستی بررسی شد و طرف مالزیایی نیز استقبال بسیار خوبی از این ایدهها نشان داد.
ارزانی تصریح کرد: در ادامه سفر، از روند ساخت پارچه سنتی باتیک و سانگکت و هنر اصیل حصیربافی کلانتان بازدید شد.
رایزن فرهنگی کشورمان ادامه داد: این هنرها نه تنها بخشی از هویت فرهنگی مردم کلانتان هستند بلکه شباهتهای زیادی با هنرهای سنتی ایران دارند و میتوانند زمینهای برای برگزاری نمایشگاهها و کارگاههای مشترک میان هنرمندان دو کشور باشند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در این سفر مورد تأکید قرار گرفت، آموزش و برگزاری کارگاههای تخصصی بود که خوشبختانه توافق شد در آینده نزدیک کارگاههای مشترکی در حوزه های مشترک از جمله خوشنویسی خط فارسی و جاوی برگزار شود.
ارزانی گفت: خوشنویسی به عنوان یکی از جلوههای برجسته هنر اسلامی ظرفیت بالایی در تقویت ارتباطات فرهنگی میان دو کشور ایران و مالزی دارد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، بیان کرد: علاوه بر حوزه هنرهای سنتی، مباحث پژوهشی نیز در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاد شد پروژههای پژوهشی مشترکی در حوزه تاریخ، زبان و مطالعات اسلامی تعریف شود تا به تولید دانش بومی مشترک و گسترش همکاریهای علمی میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران و کلانتان منجر شود.
وی تاکید بر اینکه این سفر میتواند نقطه آغاز یک مسیر تازه در روابط فرهنگی و هنری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالت کلانتان باشد، یادآور شد: با پیگیری توافقات انجامشده و تدوین برنامههای عملیاتی مشترک، امیدواریم شاهد گسترش روابط در حوزههای فرهنگی، هنری، پژوهشی و آموزشی باشیم و از این طریق گامی مؤثر در تقویت دیپلماسی فرهنگی و همبستگی میان ملتهای مسلمان برداشته شود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما