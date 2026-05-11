رکورد گرایش به اسلام در مالزی شکست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای مذهبی اسلامی ایالت سلانگور مالزی اعلام کرد که روند گرایش به اسلام در این ایالت طی سال ۲۰۲۵ میلادی به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است.
افزایش چشمگیر شمار تازهمسلمانان
«صالحالدین سعیدین» با اشاره به افزایش چشمگیر شمار تازهمسلمانان اظهار داشت: در سال ۲۰۲۵ میلادی در مجموع یکهزار و ۶۷۵ نفر در ایالت سلانگور به دین مبین اسلام گرویدهاند که این رقم رکورد سالهای گذشته را شکسته است.
وی توضیح داد: از این تعداد، ۷۷۲ نفر معادل ۸۲.۱ درصد از طریق مراکز مدیریت تغییر دین از جمله مساجد و سازمانهای مردمنهاد اسلامی ثبتنام کردهاند و سایر افراد نیز از طریق دفتر مرکزی و دفاتر مذهبی اسلامی منطقهای مراحل رسمی گرایش به اسلام را طی کردهاند.
حمایت مالی از مراکز فعال
رئیس شورای مذهبی اسلامی سلانگور همچنین اعلام کرد که در راستای قدردانی از تلاشهای این مراکز، مبلغی بالغ بر ۹۴ هزار رینگیت مالزی به سازمانهای فعال در این حوزه اختصاص خواهد یافت.
سعیدین در ادامه با اشاره به حمایتهای مالی انجامشده افزود: بودجه زکات در سال گذشته میلادی به ۴۱ نهاد برای تسهیل و پشتیبانی از برنامههای مرتبط با گرایش به اسلام تخصیص یافته است.
وی تأکید کرد که این مراکز با ارائه مشاوره و راهنماییهای لازم، متقاضیان گرایش به اسلام را همراهی میکنند تا آنان بتوانند با آگاهی، اطمینان و آرامش خاطر تصمیم خود را عملی سازند.
...........
پایان پیام
نظر شما