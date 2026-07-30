اعزام ۹۲۱۰ زائر گیلانی با ۳۰۷ دستگاه اتوبوس به مرز مهران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فریبرز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی از ابتدای مردادماه، اظهار کرد: از آغاز اجرای این طرح تا هفتم مرداد، ۹ هزار و ۲۱۰ نفر از زائران گیلانی با استفاده از ۳۰۷ دستگاه اتوبوس از مبادی مختلف استان به مرز بین‌المللی مهران اعزام شده‌اند که این آمار بیانگر استقبال گسترده مردم استان از سفر معنوی اربعین و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.

وی با تأکید بر اینکه تأمین ایمنی، آسایش و نظم در جابه‌جایی زائران از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است، افزود: در ادامه روند اعزام‌ها، ۴۲۰ زائر دیگر نیز با ۱۴ دستگاه اتوبوس به مرز مهران منتقل شده‌اند و تمامی این سفرها با رعایت کامل ضوابط فنی، استانداردهای ایمنی و در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در روزهای آینده، تصریح کرد:‎ با نزدیک شدن به ایام اوج تردد زائران اربعین، پیش‌بینی می‌شود حجم اعزام‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد؛ از این‌رو تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل مسافری استان به‌کار گرفته شده تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و بدون دغدغه به مرزهای خروجی کشور منتقل شوند.‎

مرادی خاطرنشان کرد:‎ برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت ناوگان، تأمین اتوبوس مورد نیاز و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در روند جابه‌جایی زائران انجام شده و تلاش می‌شود خدمات حمل‌ونقل با بالاترین سطح کیفیت و ایمنی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.‎

وی با اشاره به همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف در اجرای این مأموریت ملی و مذهبی گفت:‎ هماهنگی میان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه، فرمانداری‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و سایر نهادهای مسئول، نقش مهمی در روان‌سازی تردد و تسهیل اعزام زائران ایفا کرده است.‎

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان با تأکید بر استمرار پایش وضعیت محورهای مواصلاتی استان، اظهار داشت:‎ کنترل مستمر وضعیت راه‌ها، نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و هماهنگی با پلیس راه و سایر دستگاه‌های متولی تا پایان عملیات اربعین با جدیت ادامه خواهد داشت تا زائران بتوانند سفری ایمن، آرام و بدون مشکل را تجربه کنند.‎

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