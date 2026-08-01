نشست بین المللی جوانان و دانشجویان پیرو اهل بیت(ع) در کربلای معلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بین المللی جوانان و دانشجویان پیرو اهل بیت(ع) در کربلای معلی، با موضوع "عهد جوانان حسینی با رهبر شهید در تداوم مسیر ولایت" با تأکید بر «فهم تاریخی»، «بصیرت» و «عهد با امام شهید» برگزار شد.

در این نشست جمعی از استادان و سخنرانان با تبیین ابعاد مختلف منظومه فکری رهبر شهید، بر ضرورت شناخت درست تاریخ، بصیرت‌افزایی، مسئولیت‌پذیری جوانان و نقش اربعین در وحدت امت اسلامی تأکید کردند.

دکتر مطلبی در این نشست با بیان اینکه کربلا و اربعین امروز به یک نظام‌واره معرفتی تبدیل شده است، اظهار کرد: اربعین به کانون بیداری امت اسلامی و محلی برای همدلی و همگرایی منتظران حضرت مهدی(عج) تبدیل شده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید، این واقعه را ادامه همان مکتب دانست و افزود: امید است چنین جلساتی گامی استوار در مسیر بصیرت و دانش‌افزایی برای عهد و پایبندی به راه و مکتب ایشان باشد.

خانم دکتر داروغه نیز با تأکید بر لزوم هماهنگی گفتار و رفتار در عهد با امام شهید، گفت: پایبندی به مکتب اهل‌بیت(ع) و عاشورا زمانی محقق می‌شود که کلام و عمل یکی باشد. وی شناخت حقیقی، الگوگیری و سپس انجام تکلیف را از مراحل اصلی عهد با امام شهید برشمرد و تصریح کرد: امید، یک وظیفه شرعی و ضرورتی برای سلامت روان است.

او همچنین به محورهای مطرح‌شده در بیانیه دوم انقلاب برای جوانان اروپایی اشاره کرد و گفت: توجه به علم و دانش، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت، استقلال، عزت ملی و سبک زندگی اسلامی از مهم‌ترین این اصول است.

دکتر خامه‌یار در این نشست با تأکید بر اینکه تعهد بدون شناخت ممکن نیست، اظهار داشت: در سال‌ها فعالیت فرهنگی و علمی، شخصیتی در تراز امام شهید در عرصه علم، فرهنگ، دانش و فهم تاریخ ندیده‌ام. وی اربعین را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اندیشه امام شهید دانست و افزود: این مراسم باشکوه باید به‌درستی روایت و به نسل آینده منتقل شود. به گفته او، اربعین صرفاً یک عمل عبادی نیست، بلکه نیرویی راهبردی برای وحدت، همگرایی و مقابله با تفرقه است.

دکتر یاثف نوید باشمی نیز با اشاره به تجربه موفق آیین اربعین در یک دهه اخیر، این حرکت را فرصتی استثنایی برای شناخت و معرفی امت اسلامی دانست و گفت: این ثمره تأکیدات و حساسیت‌های امام شهید نسبت به اربعین است. وی با اشاره به نقش محوری جوانان در کلام امام شهید، سه مسئولیت اصلی آنان را توجه به علم و اخلاق، مسئولیت نسبت به ملت و مسئولیت نسبت به اسلام عنوان کرد و افزود: امروز وظیفه ما معرفی حقانیت امام شهید و مکتب ولایت فقیه به جهان است.

در ادامه، دکتر میراشرفی با تأکید بر تسلط بی‌بدیل رهبر شهید بر تاریخ اسلام، گفت: اصل حاکم در منظومه فکری ایشان، «فهم تاریخی» است که به موقعیت‌شناسی و سپس وظیفه‌شناسی منتهی می‌شود. وی با اشاره به نامه رهبر شهید به جوانان اروپا، آن را نمونه‌ای از فهم دقیق تاریخ دانست و افزود: در کتاب تفسیر سوره برائت نیز بر شناسایی خلأهای جامعه و پر کردن آن‌ها تأکید شده است.

او تصریح کرد: رهبر شهید همواره بر حضور جدی جوانان، مشارکت اجتماعی و جهاد علمی تأکید داشتند و توصیه ایشان، بیش از هر چیز، حرکت آگاهانه بر پایه شناخت تاریخ و پر کردن خلأها بود.

در پایان، دکتر بهمنی‌نسب با بیان اینکه عهد و بیعت با امام شهید باید همراه با بصیرت و آمادگی برای فداکاری باشد، سه درس مهم رهبر شهید برای جوانان را «بصیرت و آگاهی»، «یاری و حمایت از ولیّ و رهبر» و «ارتباط با امام زمان(عج)» عنوان کرد.

وی همچنین از جوانان خواست تحت تأثیر فشارهای رسانه‌ای قرار نگیرند، با علم و اخلاق پاسخ دشمن را بدهند و مسیر درست تاریخ را شناخته و خلأهای جامعه را پر کنند.

در ختام نشست نیز نماینده دانشجوبان با الهام از معارف مطروحه در جلسه بیانیه پایانی را قرائت نمود و با شعار لبیک یا حسین لبیک یا خامنه ای مورد تأیید حضار قرار گرفت. متن بیانیه به شرح ذیل است.

بخش پایانی قرائت بیانیه پایانی به شرح زیر بود:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ…»

ما، جوانان و دانشجویان آزادی‌خواه و زائر اربعین حسینی از سراسر جهان، در کربلای معلّی و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام)، گرد هم آمده‌ایم تا در یک میثاق حسینی و با «عهد جوانان حسینی با رهبر شهید در تداوم مسیر ولایت»، پیمان تاریخی خود را با آرمان‌های اصیل عاشورا، خون پاک فرماندهان و رهبران شهید مقاومت، و بالاخص امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و پرچمدار کنونی امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، تجدید نماییم.

ما به عنوان بخش پویای جامعه دانشگاهی بین‌الملل اعلام می‌داریم:

۱) مسیر مقاومت و ولایت بی وقفه تداوم می یابد و شهادت رهبران و مجاهدان جبهه مقاومت، نه تنها مانعی در مسیر حرکت ما نیست، بلکه نیروی محرک نوینی در رگ‌های امت اسلامی است. ما تا تحقق عدالت جهانی و رفع سلطه مستکبران، پرچم ولایت و مقاومت را برافراشته نگاه داشته و اجازه نخواهیم داد خون پاک شهدا بی اثر گردد.

۲) ما متعهد می‌شویم در سنگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان، سفیران تبیین حقیقت باشیم. با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی، با روایت‌های دروغین استکبار مقابله کرده و مظلومیت و اقتدار ملت‌های مقاوم جهان اسلام، به‌ویژه در فلسطین و غزه، ایران، لبنان و یمن را به گوش افکار عمومی جهان برسانیم.

۳) ما عهد می‌بندیم که با حفظ استمرار پیوندهای معرفتی اربعین ؛ ارتباطات علمی، تخصصی و معرفتی شکل‌گرفته در این حماسه عظیم را پس از بازگشت به کشورهای خود حفظ نموده و با تبادل دانش، هم‌پوشانی ظرفیت‌ها و هماهنگی در اقدامات مشترک نخبگانی، زمینه‌ساز همبستگی پایدار جامعه جوان و متخصص امت اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور جامعه مهدوی باشیم.

در پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج) و در بارگاه ملکوتی سیدالشهدا (ع) عهد می‌بندیم که در تداوم مسیر ولایت، با تمام توان علمی، رسانه‌ای و عملیاتی خود ایستادگی کنیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

لبیک یا حسین (ع)

لبیک یا خامنه‌ای