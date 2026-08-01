به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یادداشت زیر از سوی حجت الاسلام والمسلمین «حسین بنیادی» استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با عنوان «اربعین؛ گفتمان نجاتبخش بشر از جهل و گمراهی»، به جایگاه اربعین سالار و سرور شهیدان پرداخته است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اربعین جریان گفتمان نجاتبخش بشر از جهالت و ضلالت است که مبدأ این جریان در رسالتی است که خداوند متعال به عهده مومنان و مجاهدان قرار داده است. رسالتسازی گفتمان هدایتبخش اربعین استمرار همراه با استقامت اسرای آلالله پس از شهادت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهلبیت و اصحاب بینظیر آن حضرت میباشد که ماهیت واحدهی نهضت، قیام، شهادت و اسارت را در خود جای داده است تا یک هدف و رسالت، عنوان اصلی این حرکت باشد و آن «جریان گفتمان هدایت» در ادوار تاریخ پس از قیام حسینی علیهالسلام میباشد. این فراز از زیارت اربعین «فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ، وَمَنَحَ النُّصْحَ، وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَحَیْرَةِ الضَّلالَةِ» از مضامین عالیه برای جریان روشنگری و نجاتبخشی بشر از آنچه - جهالت و ظلالت - در آن گرفتار شده است میباشد.
عنوان هدایت و هدایتگری امری مستمر از آغاز خلقت انسان
اینکه چرا هدایت بشر در هر زمانی لازم است و چرا هدایت انسانها همراه با هزینه بوده است، بخشی از آن به دلیل رسوخ و لانه کردن نادانی و گمراهی در اذهان و قلوب انسانها میباشد اما بخش عمدهی آن مربوط سیطره طاغوتها و مفسدین میباشد که نیات شوم و اعمال شنیع خود را در فضای نادانی و گمراهی بشر، پیش میبردهاند؛ انواع ستمها، بدعتها، تفوق فکری و فرهنگ باطل از سوی ظالمان در بستر نادانی و گمراهی انسانها و جوامع، شکل گرفته تا جائیکه جریان جاهلیت همواره سدّی در برابر خیرخواهی و کمالبخشی انبیاء و ائمه علیهمالسلام بوده و هست.
فریب جامعه، ابزار شیطانی گسترش جهل و گمراهی
مهمترین عامل شکلگیری جهالت و ضلالت در جامعه، علاوه بر بیتفاوتیهای انسانها و جوامع نسبت به سرنوشت و زندگی آگاهانه و شرافتمندانه، فریبکاری ظالمین در برهم زدن محاسبات، تشخیصها و عزم و ایستادگی در برابر ستمی است که بر آنها روا داشته شده آن چنانکه خیالات واهی، امیدهای کاذب و وابستگیهای ذلیلانه، حقیقت کرامت بشر را تحتالشعاع قرار میدهد و گاه ندای حق شنیده نمیشود و بلکه پیروی از باطل، فخر بشر میشود و گاه جریان حقطلبی و جبهه حقجویان به انزوا و اُفول میگراید.
ایمان، آگاهی، استمرار و استقامت در رسالت هدایتگری
در مقابل افکار پلید و ابزار فریب دشمنان نیاز به چهار عنصر ایمان راسخ، آگاهی و اشراف بر معادلات، استمرار همراه با عقلانیت و پایبندی به موازین اسلامی و استقامت تا حدّ بذل جان و مال، میباشد تا رسالت هدایتگری منطبق با الگوی الهی و اقتدای به مکتب پویای حسینی علیهالسلام شکل و انجام بگیرد، این عناصر هرچند اغلب همراه با هزینه است اما همیشه نتیجهبخش بوده و دیر یا زود حقیقت را آشکار میسازد و تا آنجا خواهد رسید که بیداری امتها و جهان عاری از نادانی و گمراهی را به ارمغان میآورد.
ملتها آمادهی بیداری در پرتو شعارهای قیام حسینی میباشند
حقیقت جوامع امروز نشان میدهد که ملتهای خفته و خسته از فریبی که توسط دشمنان بشریت خوردهاند، بیش از هر زمانی آماده دریافت حقیقت نهضت حسینی و شعارهای فطری، اسلامی و جهانی میباشند تا رهیافتی برای برونرفت از زندگی تحت سیطرهی فاسدان پیدا کنند که این عزم ها و همتها را برای رسالت اربعینی جبههی حق راسختر از پیش میکند.
اهداف قیام حسینی با تبیین و فریاد حسینیها گسترش پیدا میکند
اگر رسالت امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما اهداف و انگیزههای قیام حسینی را گسترش داد و نگذاشت جنایت یزید و یزیدیان به اهداف پلیدشان برسند و با صلابت و صدایی رسا «ماهیت قیام حسینی علیهالسلام» را تبیین و مظلومیت آن حضرت و یارانش را به روشنی بیان کردند و دشمنان را رسوا و افکارشان را پریشان و محو نمودند، امروز نیز همان سیره و شیوه در ابعاد جهانی کار ساز خواهد بود و حقیقت رهپوی حسینی بودن را در میان عشاق امام حسین علیهالسلام و مکتب زندهی او نمایانتر خواهد ساخت. از اینرو میتوان فهمید که حماسه راهپیمایی اربعین تأثیر فراوانی در بیداری امتها داشته چنانکه امروز اربعین بسیاری از نقشهها و محاسبات دشمنان در اختلافافکنی و تضعیف جبهه حق را خنثی نموده و این آغازی برای جهتبخشی به انسانها در مسیر حق و مقابله با باطل است.
سکوت ذلتبار برخی از مجامع اسلامی در مقابله با ظلم و جنایت
آنچه مسلّم است رسالت خواص مؤثر در هدایت جوامع، رسالتی بیبدیل است و هرگاه حاکمان ظالم، ظلم را به متن جامعه کشاندهاند، این عالمان و روشنفکران دینی - یا لااقل دلسوزان بشریت - پا به عرصهی مقابله با ظالمان گذاشتهاند که متاسفانه امروز بیتفاوتیها، ملاحظات بیمورد و احتیاطهایی که بازکننده راه برای ظلم بیشتر ظالمان میباشد گریبان جوامع بخصوص جوامع اسلامی را گرفته است که نمونههای این ظلمها در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و ایران پیش روی آنهاست! به راستی تا چه زمانی تجمد و تحجر و توقف در رأی و نظر باید ادامه پیدا کند حتی گویی در در مذهب اسلام و فقه اسلامی، ابوابی مانند دفاع، جهاد، امر بمعروف و نهی از منکر و... وجود ندارد، این ایستایی کُشنده و وقوف بیانتها در تفکرات ملاحظهکار هیچ سازگاری با دین مبین اسلام و فقه پویا و حتی فقه تسننی و تمایلات تصنعی به اسلام ندارد.
نخبگان و مأموریتی حساس در دوره کنونی
آنچه دلها و قلوب را آزرده میکند بیان گزینشی احکام از سوی برخی عالمان و نخبگان جامعه اسلامی است در عین حال فرار از بیان تمام احکام و انجام مأموریتی است که باید بدان عمل نمایند، در همین رابطه شاید لازم باشد تا تمام نخبگان فِرق اسلامی، خطبه منسوب به امام حسین علیهالسلام در منا را مطالعه و مرور کنند تا بدانند آیا امروز هم اسلام در خطری بزرگتر از میانه های سدهی اول اسلام قرار گرفته است یا خیر؟ به هر صورت گاه احساس میشود که خیر و امیدی به این گروه نمیباشد.
مقاومت ملت ایران الگویی برآمده از اسلام ناب
به اعتراف دوست و دشمن مقاومت ملت ایران و دفاع از کیان اسلامی و ملی خود، الگویی ستوده و بینظیر در عصر حاضر بلکه در قرنهای اخیر است که در برابر سلطهجویان، منحوسترسن و شقیترین دشمنان با از خودگذشتگی و مهمترین واقعه آن شهادت قائد عظیمالشأن و رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان و مردم عزیز، ایستادگی کرد و فتح و فوز عظیم را بدست آورد که این همان حقیقت اسلام و باطن مکتب حسینی است و یقیناً این شهادتها و بعثت مردم فهیم ایران، سرآمد بزرگترین حماسههای تاریخ است بگونهای که با عزتمندی پرچم اسلام را در سختترین برههها برافراشته نگه داشت و در مقابل ابرقدرتهای مدعایی را در جنگ ترکیبی، نرم و سخت به شکست وادار کرد، از اینرو تهاجم و تعدی به کشور اسلامی ایران یک فرا جنگ است که ایرانیان و جبهه مقاومت از آن سربلند و سرافراز بیرون آمدند.
سخن آخر
حقیقت اربعین و فهم و بکارگیری مکتب حسینی هرچند همراه با هزینههای بزرگ باشد، تنها نسخهی مطابق با معارف دین است که جهانیان را به سوی حقیقت، عزت، عدالت و سرفرازی رهنمون میسازد که این رسالت و مأموریت امروز از اهمیت خاصی برخوردار است تا در جهانی که مملو از جنایت و خیانت و تبعیض است، رسالت هدایتگری به سوی حق، با شکوهتر از هر زمانی جامه عمل به خود بپوشاند.
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