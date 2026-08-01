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آکسیوس: آمریکایی‌ها با دیدن میزان آمادگی ایران شگفت‌زده شده‌اند

۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۵
کد مطلب: 1847326
منبع: مهر
آکسیوس: آمریکایی‌ها با دیدن میزان آمادگی ایران شگفت‌زده شده‌اند

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که مسئولان آمریکایی نسبت به میزان آمادگی ایران برای پاسخ به تجاوزات شگفت زده شده اند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آکسیوس گزارش داد که برخی از مسئولان آمریکایی نسبت به میزان آمادگی ایران برای واکنش به تجاوزات علیه این کشور شگفت زده شده اند.

در این گزارش آمده است: ایرانی ها بعد از حمله غافلگیر کننده علیه پایگاه آمریکا در اردن حملات بیشتری را علیه نظامیان این کشور در منطقه انجام داده اند.

شب گذشته نیز رئیس‌جمهور آمریکا با طرح این ادعا که اعتماد خود را به ایران از دست داده، اذعان کرد که ایرانی‌ها با وجود حملات شدید هنوز از توانمندی‌هایی برخوردارند، سرسخت هستند و تسلیم نمی‌شوند.

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