گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و انگلیس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس عصر روز جمعه در تماس تلفتی با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان رویکرد ناشایست انگلیس در رابطه با ایران از جمله مصوبه اخیر این کشور در برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین همدستی انگلیس در ‌دو جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را ناموجه و محکوم دانست و بر ضرورت تجدید نظر دولت انگلیس در این زمینه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به عنوان‌ عامل اصلی وضعیت کنونی در منطقه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ را در ۲۸ خرداد به نتیجه رساند اما باز هم آمریکا با نقض عهد مانع از اجرای آن گردید.

وزیر امور خارجه، بر عزم ایران برای تنظیم سازوکارهای عملیاتی با همکاری عمان برای مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و تصریح نمود کارشکنی طرف‌های ثالث در این روند صرفا باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت موجود خواهد گردید.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین هرگونه همکاری با متجاوزان، از جمله به بهانه قراردادهای دفاعی پیشین، را غیر قابل قبول دانست و خاطرنشان کرد طبق حقوق بین‌الملل و قطعنامه تعریف تجاوز، اجازه استفاده طرف های متجاوز از قلمرو و امکانات یک کشور برای حمله غیرقانونی به کشور دیگر به منزله عمل تجاوزکارانه بوده و کشور مورد حمله را مجاز به توسل به دفاع مشروع می‌کند.

وزیر امور خارجه انگلیس با تشریح رویکرد دولت جدید این کشور تصریح کرد: ما بخشی از جنگ با ایران نیستیم و به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل باور داریم.

وی بر لزوم استمرار تعاملات دیپلماتیک با ایران برای بهبود روابط و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد.

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