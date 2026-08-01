به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش پاکستان روز جمعه (۹ مرداد) در یک نشست خبری، گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره تلفات گسترده غیرنظامیان افغان در حملات هوایی و توپخانه‌ای این کشور به افغانستان را رد کرد و آن را «بی‌اساس» دانست.

احمدشریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، اعلام کرد که گزارش یوناما واقعیت‌های میدانی را منعکس نمی‌کند. وی تأکید کرد نیروهای پاکستانی از اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ تنها مخفیگاه‌ها، مراکز آموزشی و زیرساخت‌های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان (TTP) را در خاک افغانستان هدف قرار داده‌اند و تمامی افراد کشته‌شده «اعضای گروه‌های مسلح» بوده‌اند.

چودری گفت این عملیات‌ها در چارچوب «دفاع مشروع» و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده و هیچ مرکز غیرنظامی هدف قرار نگرفته است.

وی همچنین گزارش‌های یوناما و سازمان عفو بین‌الملل را زیر سؤال برد و مدعی شد این گزارش‌ها عمدتاً بر روایت‌های منابع داخل افغانستان استوار است که تحت محدودیت‌های شدید آزادی بیان فعالیت می‌کنند.

سخنگوی ارتش پاکستان افزود اسلام‌آباد عملیات‌های فرامرزی خود را تا زمان رفع تهدیدها ادامه خواهد داد و تأکید کرد که تمامی اقدامات نظامی با دقت و بر اساس اطلاعات موثق انجام شده است.

این موضع‌گیری در حالی اعلام شد که یوناما پیش‌تر از کشته شدن ۴۹۹ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۱۲۰۰ غیرنظامی دیگر افغان در این بازه زمانی خبر داده بود.

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