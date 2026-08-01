اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بحرین وارد مرحله بحرانی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بند «۲» زندان مرکزی «جو» در بحرین، وارد دهمین روز خود شده است که در اعتراض به ادامه محدودیتها، فشارها و محرومیت آنان از حقوق اولیه خود انجام میشود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، وضعیت سلامت شماری از اعتصابکنندگان رو به وخامت گذاشته و سطح قند خون بیش از ۲۵ نفر از آنان کاهش یافته است؛ موضوعی که خطر جدی برای وضعیت جسمانی این زندانیان ایجاد کرده است.
این اعتصاب از سوی تمامی زندانیان سیاسی در بندهای «۲» و «۴» که شمار آنان به ۶۹ نفر میرسد، ادامه دارد. همچنین چهار نفر از مجموع شش زندانی سیاسی در بند «۱» و چهار زندانی در بند «۳» نیز در این اعتصاب شرکت کردهاند؛ هرچند آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی این بند در دسترس نیست.
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