۳ حادثه ترافیکی در نجف ۵۶ ایرانی را مجروح کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وقوع سه حادثه رانندگی بامداد امروز در محورهای منتهی به نجف اشرف، ده‌ها زائر اربعین را مصدوم کرد.

بامداد امروز همزمان با تردد زائران اربعین حسینی در محورهای منتهی به نجف اشرف، سه حادثه رانندگی رخ داد که با حضور سریع نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و همکاری دستگاه‌های امدادی عراق، عملیات امدادرسانی به مصدومان انجام شد.

بر اساس اعلام قرارگاه عملیات امدادی هلال‌احمر در عراق، نخستین حادثه حدود ساعت ۳ بامداد در محور بغداد ـ نجف و در محدوده محمودیه رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس، ۵۰ نفر دچار حادثه شدند. از این تعداد، ۲۸ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که ۹ نفر از مصدومان این حادثه دچار شکستگی شده‌اند. همچنین وضعیت سه نفر وخیم گزارش شده و یک نفر نیز در حالت کما تحت مراقبت‌های ویژه درمانی قرار دارد.

دومین حادثه مربوط به واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه ون بود که در پی آن ۶ نفر دچار حادثه شدند. تمامی مصدومان این حادثه به بیمارستان الکاظمیه منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

مرکز EOC قرارگاه اربعین هلال‌احمر در عراق همچنین اعلام کرد در سومین حادثه که در طریق‌الحسین و ورودی شهر نجف رخ داد، یک دستگاه مینی‌بوس با خودروی دوج برخورد کرد. در این سانحه، ۳۲ نفر حادثه‌دیده بودند که ۲۴ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۲۲ نفر ایرانی و ۲ نفر عراقی هستند.

بر اساس این گزارش، ۱۶ نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان آلمانی و ۶ نفر دیگر به بیمارستان امل منتقل شدند تا روند درمان آنان ادامه یابد.

جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی خود برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اعلام کرد تیم‌های امدادی این جمعیت با همکاری دستگاه‌های امدادی و درمانی عراق در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات مورد نیاز زائران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌کنند.

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