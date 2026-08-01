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نیروهای مسلح یمن: ۸ نفتکش عربستان را وادار به تغییر مسیر کردیم

۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
کد مطلب: 1847441
نیروهای مسلح یمن: ۸ نفتکش عربستان را وادار به تغییر مسیر کردیم

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند در چارچوب تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و در نتیجه تشدید محاصره دریایی علیه نفتکش‌های عربستان، هشت نفتکش سعودی را مجبور کرده‌اند مسیر خود را تغییر داده و از طریق دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تردد کنند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  نیروهای مسلح یمن اعلام کردند در چارچوب تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و در نتیجه تشدید محاصره دریایی علیه نفتکش‌های عربستان، هشت نفتکش سعودی را مجبور کرده‌اند مسیر خود را تغییر داده و از طریق دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تردد کنند.

در این بیانیه همچنین از ملت یمن به دلیل حضور میلیونی در میدان‌ها و راهپیمایی‌ها، با وجود بارندگی‌های شدید، قدردانی شده و این حضور نمادی از پایداری، استقامت و حمایت از موضع ملی توصیف شده است.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند به تلاش‌های خود برای پایان دادن به محاصره تحمیل‌شده علیه مردم یمن و بازپس‌گیری حقوق آنان ادامه خواهند داد و تا تحقق این هدف، مأموریت‌های خود را متوقف نخواهند کرد.
 
 
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