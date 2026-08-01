 حشد الشعبی: زیارت اربعین به اوج خود رسیده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد الاسدی رئیس ستاد عملیات الفرات الاوسط (فرات مرکزی) در سازمان الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که زیارت اربعین به اوج خود رسیده است.

وی گفت که زیارت اربعین امام حسین (ع) با تداوم حضور میلیونی زائران از استان‌های مختلف عراق و کشورهای جهان، به اوج خود رسیده است.

الاسدی افزود که طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت اربعین به صورت کاملا روان در جریان است.

او تاکید کرد که همه مسیرهای منتهی به کربلا از جمله گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها باز و امن هستند و تلاش‌های خدماتی بسیاری از سوی الحشد الشعبی در جریان است.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

