برگزاری مراسم «دسته خونخواهی رهبر شهید»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری آیین پیاده‌روی اربعین حسینی، «دسته خونخواهی رهبر شهید» با مشارکت ملت خونخواه و جامعه قرآنی ایران و عراق در مسیر مشایه نجف به کربلا برگزار می‌شود.

این برنامه روز یکشنبه، ۱۱ مردادماه، ساعت ۱۸ به وقت عراق آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان فاصله عمود ۱۰۸۰، محل استقرار موکب حضرت معصومه(س)، تا عمود ۱۰۹۰، محل استقرار موکب مسجد مقدس جمکران را طی خواهند کرد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، خادمان و فعالان ایران و عراق، در این برنامه فرهنگی مشارکت می‌کنند.

این مراسم در چارچوب برنامه‌های جامعه قرآنی کشور و همزمان با ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت همبستگی و حضور فعال جامعه قرآنی در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان به شمار می‌رود.





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