به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های محلی طالبان در استان نیمروز افغانستان اعلام کردند پیکر ۱۴ شهروند افغان که هنگام تلاش برای سفر غیرقانونی به ایران مفقود شده بودند، دیروز (جمعه ۹ مرداد) در منطقه گرد لالو در دشت مارگو شهرستان چهاربرجک پیدا شد.

عبدالمتوکل توحیدی، سخنگوی استاندار طالبان در نیمروز، تأیید کرد این افراد شهروندان استان بادغیس افغانستان بودند. به گفته او، این گروه حدود ۲۰ نفره با یک خودرو تویوتا در مسیر بودند که خودرو دچار نقص فنی شد. راننده و یک نفر دیگر برای تهیه مواد غذایی و وسایل تعمیر از جمع جدا شدند، اما به دلیل گرد و غبار شدید نتوانستند بقیه را پیدا کنند.

عملیات جست‌وجو از حدود دو هفته پیش آغاز شده بود. اجساد به دلیل پوشیده شدن زیر شن و خاک دیرتر پیدا شدند. مقام‌ها می‌گویند قربانیان بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باخته‌اند.

حدود دو هفته پیش نیز پیکر ۵ نفر دیگر از همین گروه در بیابان‌های نیمروز کشف شده بود. با پیدا شدن این ۱۴ پیکر، مجموع قربانیان این گروه به ۱۹ نفر رسید.

مسیرهای قاچاقی دشت مارگو هر ساله جان شمار زیادی از مهاجران افغان را می‌گیرد که به دلیل بیکاری در حکومت طالبان از یک سو و محدودیت‌های ویزا و هزینه‌های بالای مهاجرت قانونی از سوی دیگر، ناگزیر به عبور غیرقانونی از این مناطق خطرناک می‌شوند.

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