به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین یکتا در اجتماع شبانه زائران اربعین، راهپیمایی اربعین را بزرگترین جلوه همبستگی امت اسلامی دانست و اظهار داشت: امروز ملتهای مسلمان در پرتو فرهنگ عاشورا در کنار یکدیگر ایستادهاند و این وحدت، بزرگترین سرمایه جبهه حق در برابر دشمنان اسلام است.
وی با تأکید بر اینکه خونخواهی رهبر شهید از مسیر نهضت حسینی جدا نیست، گفت: راه رهبر شهید، ادامه همان مسیری است که حضرت سیدالشهدا (ع) برای مقابله با ظلم و استکبار ترسیم کردند و ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا این راه را با قدرت ادامه خواهد داد.
یکتا با اشاره به سالهای مبارزه و مجاهدت رهبر شهید افزود: ایشان از نوجوانی وارد میدان مبارزه شد و با ایمان، تدبیر و آیندهنگری، زمینه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را فراهم کرد؛ اقتداری که امروز در همدلی ملتهای ایران و عراق و حضور میلیونی زائران اربعین بهخوبی قابل مشاهده است.
وی همچنین با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) درباره اتحاد ملتهای ایران و عراق تصریح کرد: اربعین، تحقق عملی این نگاه راهبردی است و هر سال این پیوند عمیقتر از گذشته، قدرت امت اسلامی را به نمایش میگذارد.
عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار در بخش دیگری از سخنان خود از حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع رهبر شهید قدردانی کرد و گفت: این حضور باشکوه، نشاندهنده محبت و وفاداری ملت عراق به رهبر امت اسلامی بود و برگ زرین دیگری در تاریخ روابط دو ملت ایران و عراق به شمار میآید.
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