به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، در یادداشتی که در پایگاه «مرآة البحرین» منتشر شد، با اشاره به محدودیتهای اعمالشده از سوی رژیم صهیونیستی علیه نمازگزاران مسجدالاقصی و محدودیتهای اعمالشده برای برخی زائران بحرینی در مسیر زیارت اربعین، مدعی شد که میان این دو رویکرد شباهتهایی در «روش و ابزار» وجود دارد و هر دو به بهانههای امنیتی توجیه میشوند.
الدیهی در این یادداشت با عنوان «وقتی دو محدودیت شبیه هم میشوند؛ میان الاقصی و کربلا... این تصادف نیست»، مدعی شد که برخورد با مناسک و هویتهای مذهبی در برخی مناطق، تنها به اقدامات امنیتی محدود نمیشود، بلکه بخشی از تلاش برای کنترل پیوندهای هویتی و دینی جوامع است. وی همچنین ادعا کرد که محدود کردن حضور جوانان در اماکن مقدس، با هدف جلوگیری از شکلگیری آگاهی دینی و اجتماعی آنان صورت میگیرد.
وی با اشاره به محدودیتهای سنی برای ورود برخی افراد به مسجدالاقصی و همچنین محدودیتهای مربوط به حضور برخی زائران بحرینی در مراسم اربعین، این دو مسئله را از نظر منطق حاکم بر تصمیمگیریها مشابه دانست و نوشت که استفاده از عنوان «امنیت» برای محدود کردن حضور مردم در اماکن مقدس، به اعتقاد او، فراتر از یک اقدام موقت است.
معاون دبیرکل جمعیت وفاق بحرین همچنین تأکید کرد که زیارت اربعین برای شیعیان تنها یک سفر مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت اعتقادی و فرهنگی آنان به شمار میرود. وی مدعی شد که جلوگیری از حضور جوانان در این مراسم میتواند به تضعیف ارتباط نسلهای جدید با میراث دینی و تاریخی آنان منجر شود.
الدیهی در پایان این یادداشت خواستار احترام به آزادی انجام شعائر دینی شد و تأکید کرد که مناسک مذهبی نباید تحت تأثیر تصمیمات امنیتی یا محدودیتهای سنی قرار گیرد. وی مدعی شد که مسئله اصلی، فراتر از مدیریت جمعیت یا مسائل اجرایی است و به نحوه تعامل حکومتها با هویتهای مذهبی بازمیگردد.
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