سرپرست یوناما بار دیگر خواستار بازگشایی مدارس افغانستان بر روی دختران شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جورجیت گانیون، سرپرست موقت هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بار دیگر از مقام‌های طالبان خواست محدودیت‌های آموزشی دختران را بردارند و امکان تحصیل آنان در تمام مقاطع را فراهم کنند.

گانیون اخیراً در سفری به شهرستان استالف کابل از یک مدرسه ابتدایی دخترانه بازدید کرد. این مدرسه با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد به رایانه مجهز شده است. او در این بازدید بر اهمیت دسترسی دختران به فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد و گفت دختران افغانستان باید بتوانند در همه سطوح تحصیل کنند و در توسعه کشور نقش داشته باشند.

سرپرست یوناما در این سفر با مقام‌های محلی طالبان و ریش‌سفیدان منطقه نیز دیدار و درباره چالش‌های اقتصادی و نیازهای آموزشی گفت‌وگو کرد.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده‌اند. در حال حاضر تنها مدارس ابتدایی دخترانه باز است و دختران و زنان از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و دانشگاه محروم‌اند.

سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) اعلام کرده بیش از ۲.۵ میلیون دختر به دلیل این محدودیت‌ها از تحصیل بازمانده‌اند و این رقم تا سال ۲۰۳۰ به چهار میلیون نفر خواهد رسید.

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