عون و سلام بر گسترش استقرار ارتش لبنان در مرزهای جنوبی تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در پیامی به مناسبت روز ارتش، این نهاد را «تنها ضامن وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان» توصیف کرد و بر ضرورت استقرار کامل نیروهای ارتش در امتداد مرزهای جنوبی و اعمال حاکمیت انحصاری دولت بر سراسر خاک این کشور تأکید کرد. وی همچنین گفت هیچ سلاحی خارج از چارچوب مشروعیت دولت نباید وجود داشته باشد و تنها ارتش لبنان از مشروعیت لازم برای دفاع از کشور برخوردار است.

عون با اشاره به تحولات جنوب لبنان اظهار داشت با هر مرحله از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، مسئولیت ارتش برای استقرار در مناطق مرزی افزایش می‌یابد و این اقدام زمینه بازگشت امن ساکنان به شهرها و روستاهای مرزی را فراهم خواهد کرد. وی همچنین خواستار حمایت همه‌جانبه مردم از ارتش شد و آن را ضرورتی برای حفظ ثبات و انسجام ملی دانست.

در همین حال، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، نیز در پیامی به مناسبت روز ارتش اعلام کرد تحقق حاکمیت، امنیت و ثبات کشور تنها با استقرار نیروهای مسلح در سراسر خاک لبنان و اعمال کامل حاکمیت دولت، از «الناقوره» تا «العریضه»، امکان‌پذیر است. وی ارتش را «نخستین نماد استقلال لبنان» خواند و از نقش آن در دفاع از کشور قدردانی کرد.

سلام همچنین تأکید کرد دولت لبنان برنامه‌هایی برای تقویت توان ارتش از طریق افزایش شمار نیروها، تجهیز یگان‌ها و بهبود وضعیت معیشتی نظامیان در دستور کار دارد تا این نهاد بتواند با آمادگی بیشتر از لبنان و امنیت شهروندان دفاع کند.

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