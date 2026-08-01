به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نیروهای رژیم صهیونیستی روز شنبه با شش خودروی نظامی از گذرگاه «کفرلما» وارد منطقه وادی‌الرقاد در غرب استان درعا شدند.

این نیروها پس از ایجاد یک ایست بازرسی موقت روی پل وادی‌الرقاد و استقرار خودروهای نظامی برای تأمین منطقه، برای دقایقی در یکی از منازل مسکونی حضور یافتند و سپس بدون انجام بازداشت یا بازرسی گسترده، از طریق گذرگاه «تل ابوالغیثار» به اراضی اشغالی بازگشتند.

در استان قنیطره نیز یک یگان نظامی رژیم صهیونیستی با چند خودروی زرهی به اطراف سد «رویحینه» نفوذ کرد و تحرکاتی را در این منطقه انجام داد. همچنین یک ایست بازرسی موقت در روستای «بریقه» برپا شد که طی آن هویت افراد عبوری بررسی شد، اما گزارشی از بازداشت ساکنان منتشر نشده است.

هم‌زمان پهپادهای این رژیم بر فراز منطقه حوض الیرموک در غرب درعا به پرواز درآمدند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی طی ماه ژوئیه عملیات نظامی خود در جنوب سوریه را تشدید کرده و با اجرای گلوله‌باران‌های مکرر، تیراندازی به مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی، حملات پهپادی و توغل‌های زمینی، حضور خود را در امتداد نوار مرزی افزایش داده است.

این نهاد هشدار داد تداوم این اقدامات می‌تواند به تثبیت یک واقعیت میدانی جدید و تهدید امنیت ساکنان جنوب سوریه منجر شود.

بر اساس آمار منتشرشده، در ماه ژوئیه دست‌کم ۱۶ حمله از سوی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه ثبت شده است که شامل ۱۴ حمله زمینی و دو حمله پهپادی می‌شود.

استان درعا با ۹ مورد بیشترین سهم از این حملات را داشته و در یکی از این موارد، یک کودک و یک نوجوان بر اثر تیراندازی نیروهای صهیونیستی در جریان تلاش برای توغل در روستای «جمله» زخمی شدند.

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